Agenzia nr. 979 – Deficit sanità.De Santis : “Basta propaganda. Si sta distruggendo la sanità pubblica scaricando i costi sulle regioni e i cittadini

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 -
ANNO XXIII
Deficit sanità.De Santis : "Basta propaganda. Si sta distruggendo la sanità pubblica scaricando i costi sulle regioni e i cittadini"
"Il deficit in sanità non è stato creato dal centrosinistra e il centrodestra deve smetterla di fare propaganda su questo tema. Se c’è il deficit, non solo in Puglia ma in tutte le regioni italiane, a cominciare da quelle in cui governa il centrodestra, in primis la Lombardia, oltre un miliardo e mezzo, ma anche il Piemonte con 879 milioni, e poi la Basilicata, il Molise e così via, la responsabilità è del Governo nazionale che ha aumento il fondo sanitario in maniera totalmente insufficiente.