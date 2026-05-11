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Medio Oriente

Iran, Velayati a Trump: “Non si approfitti della nostra moderazione per andare trionfante a Pechino”

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - L’Iran alza ufficialmente il tiro nei confronti della nuova amministrazione statunitense con un intervento diretto di Ali Akbar Velayati. Attraverso l’agenzia di stampa ufficiale Mehr News, il consigliere senior della Guida Suprema per gli affari internazionali ha rilasciato dichiarazioni che chiudono ogni spiraglio a una trattativa basata sulla pressione diplomatica.

Il monito a Washington

Rispondendo frontalmente alle recenti affermazioni di Donald Trump, Velayati ha chiarito la posizione di Teheran: “Vi abbiamo sconfitto sul campo di battaglia; non immaginate mai di emergere vittoriosi nella diplomazia”. Secondo l’alto funzionario iraniano, il presidente americano commetterebbe l’errore di sottovalutare la calma e il controllo dell’Iran, sottolineando che il Paese non permetterà che la propria moderazione venga sfruttata come un punto di debolezza.

Sfida sul fronte cinese

Velayati ha rivolto un avvertimento specifico a Trump in vista della sua imminente visita ufficiale in Cina, esortandolo a non utilizzare la situazione iraniana per vantare successi diplomatici a Pechino. “Mr. Trump, impari prima l’alfabeto del nuovo ordine geopolitico nell’Asia occidentale”, ha dichiarato il consigliere di Khamenei, ribadendo che le azioni iraniane in risposta alle aggressioni regionali hanno mutato definitivamente gli equilibri di potere e le regole di navigazione nel Golfo Persico.

Cambio di paradigma

Secondo Velayati, l’ordine geopolitico della regione è stato trasformato dalla resistenza iraniana agli attacchi subiti, e Washington deve prendere atto che la strategia della minaccia non è più efficace in un contesto mediorientale profondamente mutato. Per Teheran, l’invito a Trump è quello di abbandonare le pretese trionfalistiche e confrontarsi con la realtà della nuova gerarchia regionale.

https://en.mehrnews.com/news/244439/Iran-will-defeat-Trump-in-diplomacy-as-it-did-on-battlefield

(AGENPARL)
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