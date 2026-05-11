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martedì 12 Maggio 2026
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AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 12 MAGGIO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - PRESIDENTE
📌 9.30 – Aula dei Gruppi – Indirizzo di saluto al Seminario del gruppo speciale mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della NATO. Diretta webtv

AULA
📌 14 Esame dei seguenti provvedimenti
•⁠ ⁠Esame e votazione questione pregiudiziale Decreto salario giusto e lotta al caporalato digitale
•⁠ ⁠Decreto prezzi petroliferi e mercati internazionali
•⁠ ⁠Mozioni rilancio delle aree interne
•⁠ ⁠Ddl ordinamento polizia locale
•⁠ ⁠Ddl delega riforma ordinamento forense
•⁠ ⁠Pdl edilizia residenziale pubblica
•⁠ ⁠Testo unico terapie digitali
•⁠ ⁠Pdl modifica Costituzione su tutela vittime reato
•⁠ ⁠Pdl legge pubblicità sentenze assoluzione o proscioglimento

COMMISSIONI
📌10_Moby Prince_Audizione di Francesco Tisi
📌10.30_Attività produttive_Audizione Regione Sardegna sulla crisi aziendale della Ceramica Mediterranea
📌10.45_Attività produttive_CGIL, CISL, UIL e UGL su crisi aziendale gruppo Natuzzi
📌11_Affari costituzionali_Audizioni sulla legge elettorale (fra gli altri: Luciano Violante, Antonio Baldassarre)
📌11_Covid_Audizioni Eugenio Serravalle e Alberto Zangrillo
📌11_Transizione demografica_Audizione di rappresentanti dell’associazione Valore D
📌11.30_David Rossi_Audizioni
📌11.30_Ambiente_Audizione Giuseppe Colucci (proposta di nomina Ente parco nazionale dell’Alta Murgia)
📌12_Trasporti_Semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale: audizioni
📌12_Schengen_Prefetto Rosanna Rabuano, Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione Ministero dell’interno
📌13.30_Giustizia e Finanze_riciclaggio e finanziamento del terrorismo: audizione dell’avv. Ranieri Razzante
📌14_Copasir_Vicesegretaria generale Ministero degli esteri, Cecilia Piccioni.

EVENTI
📌 11 – Sala del Refettorio – Presentazione del libro “La comunicazione economico-finanziaria nell’era dell’intelligenza artificiale. Teoria, applicazioni e nuovi modelli per orientarsi e guidare la rivoluzione digitale”. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 14.30 – Sala della Regina – Presentazione del libro: “Estremi: il mondo in bilico tra caos e polarizzazione” di Gianluca Ansalone. Partecipa la segretaria di Presidenza, Patriarca. Diretta webtv
📌 17 – Sala del Refettorio – Proiezione del film “Metaurus. La battaglia decisiva”. Associazione Carlo Bo – Urbino)
📌 17 – Sala Matteotti – Il volontariato tra memoria e futuro nel segno di Luciano Tavazza. Partecipa la vicepresidente, Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA
📌 10 – Fabrizio Benzoni. Presentazione libro “Creare percorsi riparativi”
📌 11.30 – Carmen Di Lauro. Diritto alla preservazione della fertilità
📌 13 – Gilda Sportiello. Presentazione libro “TI TROVO CAMBIATA” di Francesca Calamita
📌 14.30 – Stefania Ascari. Presentazione libro “Approdo per noi naufraghi” di Elena Basile
📌 16 – Giulio Centemero. Presentazione del libro: Oltre l’intelligenza artificiale
📌 17.30 – Gerolamo Cangiano. Presentazione libro ” Il Verso del cuore” di Ileana Pampanelli
📌 19 – Ylenja Lucaselli. Presentazione libro “Speranza” di Padre Gregorio Lauro

(AGENPARL)
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