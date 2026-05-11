Benessere animale: Potenti (Lega), liberazione Husky Ponzano Romano è vittoria lavoro di squadra

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - ”La liberazione dei 200 Husky dall’allevamento lager di Ponzano Romano è una notizia che ci riempie di soddisfazione e premia un impegno costante che ci ha visti in prima linea per mesi. Come Dipartimento Benessere animale della Lega abbiamo lavorato senza sosta, convinti che la dignità e la tutela degli animali non possano conoscere deroghe. In questi mesi mi sono recato personalmente sul posto per interloquire con il sindaco e ho scritto formalmente alla prefettura di Roma per sollecitare un intervento non più rimandabile. Un impegno che ho portato anche in Parlamento con una specifica interrogazione per accendere un faro su una situazione di degrado inaccettabile. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra: ringrazio Silvia Melone, nostra responsabile del Dipartimento per Roma, che si è attivata con determinazione insieme a numerose associazioni, e Marco Prampolini della Leal con cui abbiamo condiviso la piazza a Ponzano Romano. La nostra spinta, unita a quella dei volontari, è stata determinante per arrivare al sequestro di oggi e porre fine a anni di sofferenze per questi animali. Continueremo a vigilare affinché simili realtà non trovino più spazio nel nostro Paese”.
Così il senatore Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento Benessere animale della Lega.