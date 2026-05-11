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Medio Oriente

Ghalibaf (Iran): “Forze armate pronte a una risposta che darà una lezione memorabile”

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - Il Presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha rilasciato una dura dichiarazione tramite il proprio account ufficiale X, commentando il recente rifiuto degli Stati Uniti alla proposta di pace presentata da Teheran. La reazione segue la bocciatura da parte della Casa Bianca, che ha definito “totalmente inaccettabile” l’ultima risposta iraniana nel quadro dei negoziati mediati dal Pakistan.  

Pronti a ogni opzione

“Le forze armate iraniane sono pienamente pronte a rispondere in modo tale da indurre al rimpianto a fronte di qualsiasi aggressione”, ha scritto Ghalibaf. Il messaggio, dai toni inequivocabili, sottolinea la preparazione militare della Repubblica Islamica in risposta al fallimento diplomatico. “Siamo pronti per tutte le opzioni; resteranno sorpresi”, ha concluso il Presidente del Parlamento.

Critica alla strategia USA

Ghalibaf ha inoltre rivolto un monito diretto alla leadership statunitense sulla gestione della crisi attuale: “Strategie errate e decisioni sbagliate avranno sempre risultati sbagliati; il mondo intero lo ha già capito”. Le parole di Ghalibaf riflettono lo stallo nei colloqui di Islamabad, dove l’Iran chiede la revoca delle sanzioni e la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz come precondizioni per una tregua duratura.

https://en.mehrnews.com/news/244438/Ghalibaf-warns-US-Iran-military-will-make-them-remorseful

(AGENPARL)
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