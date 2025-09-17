Sarà ora sottoposta all’ Assemblea la proposta di deliberare la seduta fiume sulla separazione delle carriere, con voto finale non prima delle ore 12 di giovedì. Questo orario è stato individuato al fine di dare ai gruppi di opposizione la possibilità di utilizzare tutti i tempi potenzialmente a loro disposizione, come sempre avvenuto in precedenza nel corso di sedute fiume.
Camera, proposta di seduta fiume sulla separazione delle carriere: voto finale giovedì dopo le 12
