Lavori pubblici, approvato il piano triennale . Via libera alle strade in tre zone e al belvedere di piazzale Buenos Aires

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - La giunta municipale ha deliberato il piano triennale delle opere pubbliche e alcuni interventi relativi alle strade, al piazzale Buenos Aires e al centro anziani di Lavinio.
Un ulteriore intervento riguarderà il belvedere da realizzare a Piazzale Buenos Aires per uno stanziamento pari a 350.000 euro, mentre per la sistemazione della copertura dei locali che ospitano il centro anziani di Lavinio e quelli attigui, sono impegnati 165.000 euro.
"Continuiamo a dare risposte ai cittadini – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – attraverso la programmazione degli interventi sull'intero territorio"
"A breve – aggiunge il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Pietro Di Dionisio – delibereremo il rifacimento di altre strade, conosciamo le difficoltà che ci sono ma non è possibile, per ragioni di bilancio, fare tutto insieme"
Anzio, 21 ottobre 2026
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