martedì 16 Settembre 2025
M.O. Bonelli e Fratoianni (Avs), fermare il genocidio del popolo palestinese. Governo sempre più complice del criminale Netanyahu. In piazza venerdi 19 settembre al fianco della Cgil

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

L’attacco finale dell’esercito israeliano a Gaza City disegna in modo
ancora più chiaro la strategia criminale del governo Netanyahu. Fermare ora
il genocidio riconosciuto anche dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni
Unite, la pulizia etnica e il piano di deportazione dovrebbe essere
l’assillo di una comunità internazionale in larga parte sorda e immobile.
Molti Governi, a cominciare dal nostro, si rendono ogni ora più complici di
fronte a questo orrore.
Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.
Per questo consideriamo importante la scelta della Cgil di indire una
giornata di mobilitazione nazionale e di sciopero per venerdì 19. Noi
saremo in piazza al fianco del sindacato – concludono – come abbiamo fatto
e faremo in ogni occasione di mobilitazione.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

