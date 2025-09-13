Close Menu
sabato 13 Settembre 2025
CASTELLABATE, MUSICA PER LA PACE DAL TRAMONTO ALL’ALBA: IL 19 SETTEMBRE CONCERTO DEL PIANISTA JAZZ, DANILO REA. ATTESA ANCHE PER IL SUGGESTIVO SPETTACOLO ALL’AURORA

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Provincia di Salerno
Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)
COMUNICATO STAMPA 41/2025
Dopo una splendida stagione estiva ricca di appuntamenti, non si fermano gli eventi promossi dal Comune di Castellabate. Il prossimo 19 e 20 settembre, in occasione dell’equinozio d’autunno, è in programma la seconda edizione di “Ond’A Marina” con 12 ore di musica live dal tramonto all’alba di domani. Quest’anno la manifestazione è interamente dedicata al tema della pace con il fine di lanciare un messaggio di speranza e di unità in un periodo storico segnato da conflitti e divisioni. La location scelta per la rassegna è ”Marina Piccola”, nella frazione di Santa Maria. Si parte venerdì 19, dalle ore 18.30, con l’esibizione al tramonto del quintetto di fiati “Castellan Brass”, seguiti dal duo acustico Luciano Tarullo. Ad illuminare la serata, dalle 21.30, il pianista jazz italiano, Danilo Rea, per un concerto unico dal titolo “Liberamente” in piano solo, di un’artista protagonista sui più grandi palcoscenici in giro per il mondo. Pianista di fiducia di Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele, nel mondo pop collabora in duo con Gino Paoli e Fiorella Mannoia, ma anche con i pilastri del jazz made in USA. Una performance magica che spazia dalle canzoni italiane, alle arie d’opera, passando da De André a Puccini, dai Beatles a Pino Daniele e i capisaldi del jazz. Attesa anche per il suggestivo concerto all’alba del 20 settembre, dalle ore 5.45 del mattino. Ad esibirsi l’arpista, Gianluca Rovinello, accompagnato da performance di danza e body painting.
“Replichiamo questo format di successo dopo la prima splendida edizione dello scorso anno. In quest’occasione vogliamo rivolgere un pensiero di pace, viste le drammatiche immagini a cui assistiamo quotidianamente nel mondo. Un programma musicale di ampio respiro che, a due passi dal mare, vede esibirsi grandi interpreti della musica come Danilo Rea”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

