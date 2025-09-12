IL COMUNE COMUNICA – in programma domenica la Pedalata solidale promossa dal Municipio IV

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 IN PROGRAMMA DOMENICA LA PEDALATA SOLIDALE
PROMOSSA DAL MUNICIPIO IV
È in programma domenica 14 settembre la “Pedalata solidale”, la biciclettata promossa dal Municipio IV e organizzata dalla Scuola di ciclismo Franco Ballerini, con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana.
L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è alle ore 8.30 nel parcheggio dell’area esterna del mercato San Filippo Neri di Carbonara: il corteo di bici partirà alle ore 9.30 per attraversare i quartieri del Municipio IV e ritornare al mercato in via Vaccarella intorno alle ore 12.
