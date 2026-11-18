(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Regge poco il castello di carta e di giustificazioni messo in piedi da Wagih Saad Hassan Hassan, l’imam di Reggio Emilia inserito dalla Corte penale del Cairo nella lista egiziana dei terroristi. Oggi riemergono le sue dichiarazioni shock a Telereggio, a pochi giorni dall’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. Hassan si rifiutò di definire Hamas un gruppo terroristico, parlò di “resistenza contro l’occupazione israeliana” e accusò i media di tirare fuori “tante bugie senza documenti” in riferimento alle violenze di Hamas.
Ricordiamo che Hamas è la branca palestinese della Fratellanza musulmana, la stessa organizzazione sovversiva a cui l’imam di Reggio Emilia è accusato di aderire.
Ma non finisce qui, e ovviamente abbiamo tutte le prove. Sulla pagina Facebook della Comunità islamica reggiana, a cui fa capo Hassan e nella cui moschea la sinistra fa le sue passerelle elettorali in cerca di voti, spunta un post che invitava a commemorare lo sceicco Abd al-Majid bin Aziz al-Zindani, sostenitore di Osama bin Laden e inserito nella lista delle sanzioni dell’ONU per il suo sostegno ad Al-Qaeda.
È questo che Hassan predica nella sua moschea? Con la nostra proposta di legge questi predicatori d’odio non potranno più aprire né gestire moschee, pena il rischio di carcere ed espulsione. Intanto, per Hassan chiederemo la revoca della cittadinanza”.
Lo dichiara Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega.