(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Non possiamo lasciare i nostri ragazzi soli davanti ai rischi della rete. Con un emendamento al decreto Sicurezza, vogliamo introdurre regole chiare per proteggere i minori e responsabilizzare le piattaforme digitali. La proposta prevede il divieto di avere un account prima dei 13 anni e prevede, altresì, che l’apertura autonoma di un account su social network e piattaforme video, come Instagram e TikTok, sia consentita solo dai 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni è previsto un divieto temperato, che consentirà l’accesso esclusivamente tramite un account collegato a quello di un genitore. Non basterà più inserire una semplice data di nascita: le piattaforme dovranno garantire una verifica effettiva dell’età tramite strumenti compatibili con l’identità digitale europea, pena controlli dell’Agcom fino al blocco del servizio. Non vogliamo demonizzare i social network, ma regolamentarne l’accesso per tutelare i più giovani dai rischi di adescamento online e di coinvolgimento in attività criminali, anche di stampo mafioso, come lo spaccio di droga. La libertà digitale non può significare assenza di regole. La tutela dei minori è una responsabilità che la politica deve assumersi, senza delegarla esclusivamente alle famiglie alle quali, peraltro, vanno forniti strumenti giuridici di tutela dei minori come la norma che stiamo varando”. Cosi Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia e prima firmataria dell’emendamento, intervenendo al convegno: “Ferite invisibili: Bambini Onlife” organizzato dall’associazione Meter E.T.S. in occasione della Giornata Europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.
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