(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Le notizie che vengono dalle Marche tracciano un quadro sempre più inquietante. Dalle indagini emerge che l’ex capo di gabinetto del presidente della Regione, Acquaroli avrebbe creato un sistema diretto ad influenzare alcuni importanti appalti pubblici legati alla ricostruzione post sisma. Di più. Secondo la procura, lo stesso presidente della Regione Marche sarebbe stato a conoscenza di questi fatti e ne avrebbe anche informato il commissario Castelli. Apprendiamo poi che sempre l’ex capo di gabinetto, prima di venire colpito da provvedimenti cautelari, avrebbe chiesto al presidente della regione di attivarsi per cercare una sua collocazione professionale alternativa, all’interno della stessa struttura commissariale. Se questi fatti fossero confermati, ci troveremmo di fronte ad un quadro di responsabilità gravissime. E’ urgente fare chiarezza su queste vicende e bene ha fatto il Pd a chiedere che se ne occupi anche la commissione Antimafia. I cittadini marchigiani meritano di conoscere la verità su una vicenda, quella della ricostruzione post terremoto, che necessita della più grande trasparenza. Incredibile che se ne stia parlando così poco, ma possiamo immaginare il motivo”.
Così la segretaria del Pd Elly Schlein.
(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Le notizie che vengono dalle Marche tracciano un quadro sempre più inquietante. Dalle indagini emerge che l’ex capo di gabinetto del presidente della Regione, Acquaroli avrebbe creato un sistema diretto ad influenzare alcuni importanti appalti pubblici legati alla ricostruzione post sisma. Di più. Secondo la procura, lo stesso presidente della Regione Marche sarebbe stato a conoscenza di questi fatti e ne avrebbe anche informato il commissario Castelli. Apprendiamo poi che sempre l’ex capo di gabinetto, prima di venire colpito da provvedimenti cautelari, avrebbe chiesto al presidente della regione di attivarsi per cercare una sua collocazione professionale alternativa, all’interno della stessa struttura commissariale. Se questi fatti fossero confermati, ci troveremmo di fronte ad un quadro di responsabilità gravissime. E’ urgente fare chiarezza su queste vicende e bene ha fatto il Pd a chiedere che se ne occupi anche la commissione Antimafia. I cittadini marchigiani meritano di conoscere la verità su una vicenda, quella della ricostruzione post terremoto, che necessita della più grande trasparenza. Incredibile che se ne stia parlando così poco, ma possiamo immaginare il motivo”.