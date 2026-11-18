(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “L’articolo 13 del Ddl Concorrenza ha un obiettivo semplice: permettere a un’impresa di affidare il deposito del bilancio al professionista che l’ha seguita per tutto l’anno. È una misura di concorrenza e di semplificazione, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso luglio, e merita di essere valutata su questo piano. I consulenti del lavoro sono intermediari fiscali abilitati. Tengono la contabilità delle imprese, predispongono i bilanci, trasmettono dichiarazioni e appongono il visto di conformità. Il deposito dei bilanci lo hanno già effettuato fino a pochi anni fa, prima che questa facoltà venisse meno. Oggi l’impresa che si affida a loro deve rivolgersi a un altro professionista o provvedere da sé, solo per l’ultimo passaggio e con tempi e costi in più. L’articolo 13 consente di completare il lavoro a chi lo ha svolto, assumendosi per intero la responsabilità di ciò che trasmette. Ho seguito con la stessa attenzione, al Senato, la riforma dell’ordinamento dei commercialisti. Il principio è uno e vale in entrambe le direzioni: ogni professione va rispettata nelle sue competenze, nessuna va difesa come una riserva. Le professioni non sono corporazioni da proteggere, ma competenze da adeguare alla realtà delle imprese. Rispetto le posizioni dei colleghi che hanno presentato emendamenti soppressivi, e confido che il confronto resti sul merito. Se si vuole superare la contrapposizione tra categorie, la strada è lasciare alle imprese la libertà di scegliere il professionista qualificato a cui affidarsi. È questo che una legge sulla concorrenza deve garantire”.
Così la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della Commissione Lavoro del Senato, interviene nel dibattito sulla norma all’esame della commissione Attività produttive della Camera.