(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “La criminalità organizzata, il terrorismo e le minacce informatiche non conoscono confini e richiedono una cooperazione sempre più stretta tra le autorità di polizia. Per questo ritengo importante favorire la partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, alla 94ª Assemblea generale dell’INTERPOL, in programma a Hong Kong dal 30 novembre al 3 dicembre. Rafforzare la sicurezza internazionale significa ampliare lo scambio di informazioni, condividere competenze e rendere più efficaci gli strumenti di contrasto alla criminalità transnazionale. In questa prospettiva, consentire a Taiwan di mettere a disposizione la propria esperienza e di partecipare ai meccanismi di cooperazione internazionale può rappresentare un contributo concreto. È una questione da affrontare con pragmatismo, mettendo al centro un obiettivo comune: rafforzare la collaborazione tra le autorità di polizia e garantire una risposta sempre più efficace alle minacce globali”.
Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.