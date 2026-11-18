(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Zingaretti: Solidarietà ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Nessuno può interferire con il libero esercizio del mandato parlamentare europeo
“La delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo esprime piena solidarietà ai colleghi del Movimento 5 Stelle, dopo l’inserimento dell’intera delegazione pentastellata all’Eurocamera nella lista pubblicata dal sito ucraino Myrotvorets Centre.
Si tratta di una vicenda che suscita forte preoccupazione e che richiama un principio fondamentale delle nostre democrazie: nessuno può intimidire, delegittimare o condizionare il libero esercizio del mandato di parlamentari democraticamente eletti.
La libertà di espressione e l’indipendenza del mandato parlamentare sono pilastri della democrazia europea e devono essere tutelati senza ambiguità
Chiediamo pertanto che il Parlamento europeo continui a seguire con la massima attenzione la vicenda, garantendo ai deputati interessati ogni necessaria forma di tutela e chiarendo che il libero esercizio del mandato parlamentare non può essere oggetto di interferenze esterne.
La solidarietà ai colleghi del Movimento 5 Stelle è anche un’affermazione di un principio che riguarda tutti i gruppi politici: difendere la libertà e l’autonomia di un parlamentare significa difendere la dignità e l’indipendenza dell’intero Parlamento europeo”.
Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.