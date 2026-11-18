*Protezione civile, a Campi Salentina il secondo incontro del sistema

territoriale di Protezione civile per la programmazione della Campagna AIB

2027*

*Ciliento: "La Protezione civile è una rete, in cui ogni componente è

protagonista. Programmiamo insieme, ognuno per le proprie responsabilità,

azioni utili a prevenire il rischio incendi"*

E' stata la SORT (Struttura Operativa Regionale Territoriale) di Campi

Salentina (Le) a ospitare, ieri lunedì 16 novembre, il secondo incontro a

carattere provinciale con il sistema territoriale di Protezione civile,

voluto dall'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, con delega alla

Gestione delle Emergenze, *Debora Ciliento*.

Il Salento questa estate è stato messo a dura prova. I dati della SOUP

(Sala Operativa Unificata Permanente) della Protezione civile regionale

hanno registrato nella provincia di Lecce 1202 interventi rispetto agli 820

del 2025 (+46,59%). Lecce, con 149 incendi, è risultato il Comune più

colpito a livello regionale. Dai dati esposti si è rilevato che si sono

verificati più incendi a maggio che ad agosto, a conferma di una stagione

incendi ormai anticipata, e che numerosi eventi sono proseguiti anche di

notte. Nonostante le difficoltà, però, la campagna AIB 2026 ha evidenziato

la grande capacità di collaborazione tra le componenti del sistema che

hanno pattugliato il territorio con efficienza.

"La Protezione civile si basa sul fare rete e questa rete non deve trovare

la sua forza solo per affrontare le emergenze ma anche per incontrarsi e

definire misure di prevenzione del rischio incendi – ha detto l'assessore

Ciliento -. Ogni componente della rete è protagonista perché ha delle

responsabilità, e questo significa essere pronti a intervenire in emergenza

e poi aprirsi al dialogo ed essere propositivi al fine di guidare le scelte

programmatiche regionali su quelle che possono essere le priorità per la

prossima campagna AIB. E proprio perché ogni territorio ha delle

peculiarità, abbiamo scelto di incontrare in ogni provincia la parte

politica e istituzionale insieme ai volontari."

"Ringrazio per la loro presenza la collega di Giunta, Marina Leuzzi, la

presidente della V Commissione consiliare Ambiente, Loredana Capone, e il

consigliere regionale Dino Basile, con i quali condividiamo la convinzione

che bisogna educare le comunità alla salvaguardia dell'ambiente e alla

consapevolezza di quelle che sono le azioni necessarie a una buona

prevenzione del rischio incendi – ha aggiunto Ciliento -. Rispetto a questo

infatti con l'assessore Francesco Paolicelli e il Dipartimento Agricoltura

e Sviluppo Rurale, oggi rappresentato dal dirigente Domenico Campanile, è

stato già avviato un confronto sulle aree forestali e agricole che vanno

manutenute con maggiore attenzione."

Presenti all'incontro anche la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco,

Roberta Lala, diversi rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli

enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette, la Provincia di

Lecce, l'Arif provinciale, il Dipartimento regionale Protezione civile e

Gestione delle Emergenze e la Sezione Protezione civile, il Coordinamento

provinciale delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di

Protezione Civile della Provincia di Lecce, numerose associazioni di

volontariato di Protezione civile, alcuni operatori del settore forestale e

alcune associazioni ambientaliste.

"Attraverso questo percorso di partecipazione dobbiamo riuscire anche a

costruire un patto intergenerazionale che, grazie alla passione e

all'esperienza dei volontari più maturi, faccia riscoprire ai giovani

l'entusiasmo di mettere a disposizione delle comunità il loro tempo e di

acquisire competenze specifiche importanti, perché il volontariato di

Ciliento.

Prossimo appuntamento il 20 novembre a Castellaneta Marina (Ta) presso il

PLOT della Protezione civile regionale, contrada Borgo Perrone (ex Enaoli).