(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Per rispondere alle richieste del ministro e delle regioni iniziamo a spostare 1.6 miliardi del voucher over 75 sul fondo sanitario nazionale. L’universalità delle cure e l’equità di accesso non passa da un voucher sociale, ma da un sistema sanitario solido, adeguatamente finanziato, con personale sufficiente per garantire cure tempestive e appropriate”. Così in una nota Ilenia Malavasi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera.
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