Come si sviluppano e circolano i batteri resistenti, quali regole disciplinano l’impiego degli antibiotici e che cosa documentano i controlli sanitari. Il percorso di approfondimento parte dalle evidenze scientifiche e dai dati pubblici per esaminare prevenzione, filiera alimentare e attuazione dei programmi nazionali.

Un’infezione che non risponde più alla terapia, un intervento chirurgico reso più rischioso dalle complicazioni batteriche, un allevamento nel quale è necessario ricorrere ai medicinali veterinari, un alimento sottoposto ai controlli sanitari prima di raggiungere il consumatore sono situazioni collegate dalla resistenza agli antibiotici, una delle principali sfide della sanità contemporanea.

L’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 16 novembre, già approfondito da Agenparl nell’articolo sui 42 Paesi che dichiarano di aver finanziato e attuato i propri piani nazionali, pone domande sulle cause del fenomeno e sull’efficacia delle risposte. Quali comportamenti hanno favorito la diffusione dei batteri resistenti? Come vengono utilizzati gli antibiotici nella medicina umana e veterinaria? Quali risultati producono i controlli?

Questo articolo introduce il quadro scientifico e normativo entro il quale affrontare tali domande. Il percorso coinvolge medicina umana, veterinaria, produzione alimentare, ambiente e commercio internazionale. Per ricostruirlo occorre esaminare le disposizioni vigenti, i dati sulla loro applicazione e i risultati pubblicati dalle autorità competenti.

Come nasce la resistenza agli antibiotici

Gli antibiotici hanno trasformato la medicina moderna, rendendo curabili infezioni che in passato potevano avere conseguenze mortali. La resistenza si verifica quando alcuni batteri possiedono o acquisiscono caratteristiche genetiche che consentono loro di sopravvivere all’azione di determinati farmaci. L’esposizione agli antibiotici può favorire la selezione dei microrganismi resistenti, che continuano a moltiplicarsi mentre quelli sensibili vengono eliminati o inibiti. I batteri possono inoltre scambiarsi materiale genetico, compresi geni di resistenza, contribuendo alla diffusione del fenomeno tra microrganismi differenti.

Si tratta di un processo biologico naturale, accelerato dall’impiego non necessario o inappropriato dei medicinali e dalla diffusione delle infezioni. L’assunzione di antibiotici contro malattie virali, sulle quali questi farmaci non agiscono, è un esempio di utilizzo improprio. Tra gli altri fattori figurano prescrizioni inappropriate, difficoltà diagnostiche, trattamenti gestiti in modo scorretto e carenze nella prevenzione delle infezioni.

L’antibiotico-resistenza rientra nel più ampio fenomeno della resistenza antimicrobica, che comprende la perdita di efficacia di medicinali impiegati contro diversi tipi di microrganismi. In questa ricostruzione, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla resistenza batterica agli antibiotici.

Le stime sui decessi e le proiezioni al 2050

Lo studio Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050, pubblicato su The Lancet nel settembre 2024, stima che nel 2021 circa 4,71 milioni di decessi nel mondo fossero associati alla resistenza antimicrobica batterica. Di questi, circa 1,14 milioni risultavano attribuibili alla resistenza. Le due misure descrivono aspetti differenti del carico sanitario e devono essere mantenute distinte nella lettura dei risultati.

Nello scenario di riferimento, lo studio prevede oltre 39 milioni di decessi complessivamente attribuibili alla resistenza batterica tra il 2025 e il 2050. Per il solo 2050, la stima è di circa 1,91 milioni. Sono proiezioni costruite attraverso modelli statistici. Gli autori analizzano anche scenari nei quali il miglioramento dell’assistenza sanitaria e l’accesso a trattamenti efficaci potrebbero ridurre il numero delle vittime.

Le conseguenze delle infezioni resistenti interessano in particolare i pazienti vulnerabili, le persone anziane, chi affronta terapie oncologiche, trapianti o interventi complessi e chi sviluppa infezioni durante un ricovero. La possibilità di disporre di antibiotici efficaci incide quindi sulla sicurezza di numerose attività sanitarie.

Ospedali e territorio, dalla prescrizione alla prevenzione

Negli ospedali, il contrasto alla resistenza comprende la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, l’individuazione dei batteri responsabili e la disponibilità di laboratori microbiologici capaci di eseguire test di sensibilità agli antibiotici. Queste attività permettono di orientare le terapie e di seguire la circolazione dei microrganismi nelle strutture sanitarie.

Sul territorio entrano in gioco l’appropriatezza delle prescrizioni, l’automedicazione, l’informazione ai cittadini e l’accesso a diagnosi adeguate. Secondo il rapporto mondiale OMS sulla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, pubblicato nell’ottobre 2025, nel 2023 circa una su sei delle infezioni batteriche comuni confermate in laboratorio e considerate nell’analisi risultava resistente ai trattamenti antibiotici.

Il rapporto utilizza milioni di casi segnalati dai sistemi di sorveglianza. La disponibilità di laboratori efficienti e informazioni epidemiologiche aggiornate è quindi rilevante sia per assistere il singolo paziente sia per ricostruire l’andamento della resistenza e orientare gli interventi di sanità pubblica.

Gli allevamenti e l’impiego dei medicinali veterinari

Gli antibiotici vengono impiegati in medicina veterinaria per trattare le infezioni degli animali. Anche in questo ambito, un uso eccessivo o inappropriato può contribuire alla selezione di batteri resistenti. Le condizioni igieniche, la densità degli animali, la biosicurezza, la prevenzione delle malattie e l’assistenza veterinaria incidono sulla necessità di ricorrere ai trattamenti.

Il regolamento UE 2019/6 disciplina i medicinali veterinari. L’articolo 107 vieta l’impiego routinario degli antimicrobici e il loro utilizzo per compensare carenze igieniche, condizioni di allevamento inadeguate o cattiva gestione. Vieta inoltre l’impiego per promuovere la crescita o aumentare la resa degli animali. La profilassi con antibiotici è limitata a casi eccezionali sul singolo animale, alle condizioni previste dalla norma. Sono stabilite anche condizioni per la metafilassi, ossia il trattamento di un gruppo nel quale è stata diagnosticata un’infezione in alcuni animali e vi è il rischio che si diffonda agli altri.

Per seguire l’applicazione di queste regole servono informazioni sull’impiego dei medicinali nelle diverse specie, sulle indicazioni dei trattamenti e sugli strumenti di registrazione e controllo. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) pubblica dati sulle vendite e sull’uso veterinario degli antimicrobici. I confronti tra Paesi e periodi richiedono di considerare le caratteristiche delle popolazioni animali e dei sistemi produttivi.

Dalla stalla alla tavola, residui e batteri resistenti

Nella filiera alimentare occorre distinguere i residui dei medicinali dalla circolazione dei batteri resistenti. I residui sono quantità di sostanze farmacologiche che possono essere presenti nei prodotti di origine animale. La normativa europea stabilisce limiti massimi per determinate sostanze. Le condizioni autorizzate di impiego dei medicinali comprendono i tempi di sospensione da rispettare prima che gli animali o i loro prodotti possano essere destinati al consumo.

La resistenza batterica riguarda invece le caratteristiche dei microrganismi, che possono circolare attraverso animali, alimenti, persone e ambiente. Tra i batteri sorvegliati figurano Salmonella, Campylobacter ed Escherichia coli. I rapporti congiunti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) documentano la resistenza in specifiche popolazioni animali e categorie di alimenti.

I controlli sui residui farmacologici e la sorveglianza microbiologica rispondono dunque a domande differenti. Per valutare la sicurezza della filiera è necessario conoscere quali sostanze e microrganismi vengono ricercati, come sono selezionati i campioni e quali risultati emergono dalle analisi.

I controlli in Italia e sui prodotti importati

Il regolamento UE 2017/625 costituisce uno dei riferimenti fondamentali per i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, comprese le verifiche sulle merci provenienti da Paesi terzi. La direttiva 2003/99/CE disciplina la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. La decisione di esecuzione UE 2020/1729 stabilisce modalità armonizzate per il monitoraggio della resistenza antimicrobica in determinati batteri presenti negli animali destinati alla produzione alimentare e nelle carni.

Per gli animali e i prodotti di origine animale destinati al mercato europeo sono previste anche condizioni relative all’impiego di determinati antimicrobici. Il regolamento delegato UE 2023/905 disciplina l’applicazione di queste restrizioni alle importazioni. Il regolamento di esecuzione UE 2026/1189 interviene sull’elenco dei Paesi terzi autorizzati per le categorie interessate, con disposizioni applicabili dal 3 settembre 2026.

In Italia il sistema coinvolge il Ministero della Salute, le Regioni, i servizi veterinari delle aziende sanitarie, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e le autorità competenti ai controlli frontalieri. L’esame dell’attività svolta richiede di ricostruire quanti allevamenti vengono ispezionati, quali campioni sono prelevati, quali non conformità emergono e quali provvedimenti seguono. Per le importazioni, le domande riguardano le categorie di prodotti sottoposte ad analisi, i criteri di selezione e gli esiti delle verifiche.

Benessere animale, i risultati dei controlli negli allevamenti

La Relazione annuale 2024 del Piano di controllo nazionale pluriennale, pubblicata dal Ministero della Salute, riporta 4.459 controlli sul benessere animale negli allevamenti bovini, con 481 siti nei quali sono state riscontrate non conformità. Per gli allevamenti suini indica 2.164 controlli e 261 siti non conformi. Per la categoria dei polli riporta 330 controlli e 13 siti con irregolarità.

Questi dati descrivono l’attività ispettiva relativa al benessere animale. La verifica dell’impiego illecito di sostanze farmacologiche richiede l’esame dei controlli e delle analisi dedicati a quel settore. Anche il confronto tra comparti deve tenere conto dei criteri di programmazione, della selezione dei siti e della distinzione tra numero di controlli e numero di allevamenti interessati.

Nel percorso sulla resistenza agli antibiotici, l’interesse per le condizioni di allevamento riguarda la prevenzione delle malattie, l’eventuale uso improprio dei medicinali e la capacità dei servizi veterinari di individuare e correggere le criticità. I risultati dei diversi programmi di controllo devono quindi essere ricostruiti con riferimento al loro oggetto e alle rispettive fonti.

L’ambiente e l’approccio One Health

Batteri resistenti e geni di resistenza possono essere presenti nelle acque reflue, nei suoli e negli ambienti interessati dalle attività umane e zootecniche. La loro circolazione attraverso l’ambiente costituisce un ulteriore elemento della prevenzione e della sorveglianza.

L’approccio One Health, sostenuto da OMS, FAO, Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH), riconosce l’interdipendenza tra salute umana, animale e degli ecosistemi. La sua applicazione richiede il coordinamento delle politiche sanitarie, agricole e ambientali e la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi sistemi di sorveglianza.

L’Italia e il passaggio al nuovo piano nazionale

Il Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022–2025 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. La direttiva ministeriale per il 2026 collega la proroga alla piena attuazione degli interventi previsti e alla predisposizione del nuovo PNCAR 2027–2031.

Il 21 maggio 2026 è stato inoltre adottato il Piano nazionale della prevenzione 2026–2031, che conferma l’approccio One Health e comprende tra le proprie priorità le malattie infettive, la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria. I due strumenti hanno ambiti e funzioni distinti, pur condividendo settori di intervento.

Con l’avvicinarsi della scadenza del PNCAR, assumono rilievo lo stato di preparazione del piano successivo, i tempi di adozione, le risorse e i risultati delle misure precedenti. Per seguire questo passaggio sarà necessario confrontare gli obiettivi dichiarati con gli indicatori disponibili e con i documenti di monitoraggio pubblicati dalle istituzioni.

Gli approfondimenti da seguire

Il quadro scientifico e normativo individua diversi livelli di intervento, dalle prescrizioni alla prevenzione delle infezioni, dall’impiego veterinario dei medicinali alla sorveglianza degli alimenti e dell’ambiente. Per ciascuno di questi ambiti, il percorso di approfondimento riguarda le attività svolte, i risultati documentati e le informazioni ancora necessarie per valutarne l’attuazione.

Le domande riguardano l’evoluzione dell’uso degli antibiotici, gli esiti dei controlli negli allevamenti e sulle importazioni, la circolazione dei batteri resistenti e il passaggio al nuovo piano nazionale. I rapporti delle autorità competenti, gli studi scientifici e i dati di monitoraggio costituiranno la base per i prossimi aggiornamenti

Fonti