Close Menu
Trending
giovedì 11 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

USA: IN ONORE DELLA MEMORIA DI CHARLIE KIRK – Proclamazione Trump

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

In segno di rispetto per la memoria di Charlie Kirk, in virtù dell’autorità conferitami in qualità di Presidente degli Stati Uniti dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, ordino con la presente che la bandiera degli Stati Uniti venga esposta a mezz’asta alla Casa Bianca e su tutti gli edifici e terreni pubblici, in tutte le postazioni militari e stazioni navali e su tutte le navi da guerra del Governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e nei suoi territori e possedimenti fino al tramonto del 14 settembre 2025. Ordino inoltre che la bandiera venga esposta a mezz’asta per lo stesso periodo di tempo in tutte le ambasciate, le legazioni, gli uffici consolari e altre strutture all’estero degli Stati Uniti, comprese tutte le strutture militari, le navi e le stazioni militari.

IN FEDE DI CIÒ, ho apposto la mia firma in questo giorno 10 di settembre, nell’anno del Signore 2025 e nell’anno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America 250.

                              Donald J. Trump

Share.

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl