USA: IN ONORE DELLA MEMORIA DI CHARLIE KIRK – Proclamazione Trump

In segno di rispetto per la memoria di Charlie Kirk, in virtù dell’autorità conferitami in qualità di Presidente degli Stati Uniti dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, ordino con la presente che la bandiera degli Stati Uniti venga esposta a mezz’asta alla Casa Bianca e su tutti gli edifici e terreni pubblici, in tutte le postazioni militari e stazioni navali e su tutte le navi da guerra del Governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e nei suoi territori e possedimenti fino al tramonto del 14 settembre 2025. Ordino inoltre che la bandiera venga esposta a mezz’asta per lo stesso periodo di tempo in tutte le ambasciate, le legazioni, gli uffici consolari e altre strutture all’estero degli Stati Uniti, comprese tutte le strutture militari, le navi e le stazioni militari.
IN FEDE DI CIÒ, ho apposto la mia firma in questo giorno 10 di settembre, nell’anno del Signore 2025 e nell’anno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America 250.
Donald J. Trump