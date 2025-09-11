INVITO | La Provincia di Biella incontra la Fondazione CRT – Sala Consiglio, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Il Presidente della Provincia di Biella
Emanuele Ramella Pralungo
La Presidente della Fondazione CRT
Anna Maria Poggi
sono lieti di invitarLa a
La Provincia di Biella
incontra la Fondazione CRT
Mercoledì 17 settembre 2025, ore 15:00
Provincia di Biella, via Quintino Sella 12
Sala Consiglio “Maria Bonino”
L’incontro sarà un’importante occasione di dialogo con gli Enti del territorio
biellese per esplorare opportunità di sostegno e collaborazione offerte dalla
Fondazione CRT.
PROGRAMMA
Saluti
Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella
Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT
Patrizia Polliotto, Segretario Generale della Fondazione CRT
Introduce e modera
Paolo Luciano Garbarino, Consigliere di indirizzo della Fondazione CRT
Le opportunità di sviluppo del territorio e le sfide di innovazione sociale
proposte dalla Fondazione CRT
Stefania Serre, Arte e Cultura
Daniela Tornielli, Ricerca e Istruzione
Roberta Delbosco, Welfare e Territorio
Massimo Beretta Liverani, Area supporto Attività Istituzionale
Dibattito
