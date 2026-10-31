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LAMPEDUSA, BARABOTTI (LEGA): «CON IL NOSTRO GOVERNO MENO SBARCHI E ACCOGLIENZA DIGNITOSA. AL CENTRO LE PERSONE, NON IL BUSINESS»
Lampedusa, 30 ott. – «Oggi a Lampedusa abbiamo potuto constatare che il controllo dell'immigrazione e la dignità dell'accoglienza procedono insieme. La forte diminuzione degli sbarchi, le nuove procedure e la gestione dell'hotspot affidata dal Governo alla Croce Rossa Italiana hanno restituito condizioni umane e dignitose agli ospiti e agli operatori».
Lo dichiara Andrea Barabotti, deputato della Lega e componente della Commissione Affari costituzionali della Camera, a margine della missione istituzionale svolta oggi sull'isola insieme a parlamentari di Francia, Austria e Germania.
«Il cambiamento rispetto alle immagini di sovraffollamento e degrado del passato è evidente. La scelta di affidare la struttura alla Croce Rossa Italiana, superando la precedente gestione delle cooperative, ha rimesso al centro la cura delle persone. Anziché gli affari sulla pelle dei migranti. Alla sinistra che pretende di impartire lezioni di umanità rispondiamo con ciò che oggi si può vedere a Lampedusa».
«La presenza dei colleghi francesi, austriaci e tedeschi è stata un'occasione importante di confronto. Abbiamo esperienze da condividere e altre da conoscere: capire quali procedure funzionano meglio nei diversi Paesi serve a rendere più efficace anche la risposta italiana ed europea. L'obiettivo deve essere comune: contrastare i trafficanti, proteggere chi ha diritto all'asilo e rendere effettivi i rimpatri di chi non ha titolo a restare».
«Un ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, alle Forze dell'ordine, alla Guardia costiera e a tutti gli operatori impegnati sull'isola, insieme alla comunità lampedusana. Il loro lavoro dimostra che fermezza e umanità possono e devono camminare insieme», conclude Barabotti.