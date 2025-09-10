Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Molti politici europei impediscono a Trump di raggiungere un accordo in Ucraina — Szijjarto

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Péter Szijjártó
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

Budapest – Molti politici europei stanno ostacolando i tentativi dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di favorire un accordo di pace in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in un’intervista rilasciata al canale televisivo First Information.

Secondo Szijjarto, a differenza dei leader mondiali che negli ultimi anni non sono riusciti a porre fine al conflitto, Trump avrebbe la capacità di raggiungere un’intesa.

“Negli ultimi anni, è diventato chiaro che i leader mondiali non sono stati in grado di raggiungere questo [accordo]. Trump può. Se non ci si prova, se non ci si impegna, non ci sarà pace. Ci fidiamo di Trump, lo sosteniamo. Ma il problema è che molti europei stanno minando i suoi sforzi”, ha dichiarato il ministro.

La posizione dell’Ungheria, ha ribadito Szijjarto, resta coerente: sostenere i colloqui di pace e un cessate il fuoco immediato. Tuttavia, Budapest è stata a lungo criticata per questa linea.

“E siamo stati costantemente attaccati per questa posizione. Ora coloro che ci hanno attaccato e criticato dicono esattamente le stesse cose oggi: sono a favore dei colloqui di pace e di un cessate il fuoco”, ha aggiunto.

Nonostante ciò, il ministro ungherese ha espresso dubbi sulla reale volontà di alcuni leader europei.

“La mia triste conclusione è che se si guardano i politici europei, molti di loro vogliono continuare la guerra, non la pace”, ha concluso.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl