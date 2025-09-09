Close Menu
Abruzzo

L'Aquila – Comunicato stampa Rotellini e Romano su lavori strade cittadine

Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Buon lavoro
Comunicato Stampa
Milioni di euro annunciati sulle strade restano bloccati per l’inerzia del Sindaco Biondi.
Il 28 luglio scorso l’amministrazione Biondi annunciava in pompa magna una variazione di bilancio da 22 milioni di euro, presentandola come una svolta per la città. In quell’occasione furono sbandierati investimenti importanti sulla viabilità e le strade, con cifre significative destinate a interventi attesi da anni: dalla Strada del Chiarino al collegamento Paganica–Onna, fino all’accesso alle Sorgenti del Vera, senza dimenticare opere fondamentali come la messa in sicurezza della Statale 17 all’uscita dell’Aquila EST che ogni giorno rappresenta un rischio per i cittadini che la percorrono.
Oggi, però, a distanza di due mesi, quei fondi restano completamente bloccati per un motivo inaccettabile: non sono stati ancora nominati i RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per i singoli interventi.
Senza queste figure, nessun progetto può iniziare e i fondi restano bloccati su binari morti. Un semplice adempimento disatteso che paralizza tutte le opere, è il caso dire il granello che blocca l’intero meccanismo.
L’inerzia amministrativa di Biondi e della sua Giunta produce anche in questo caso un doppio danno: da un lato, i cittadini continuano ad attendere interventi urgenti sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità urbana; dall’altro, si spreca tempo prezioso che avrebbe dovuto essere utilizzato per trasformare le risorse stanziate in cantieri e lavori concreti.
Non è accettabile che, dopo anni di attese, ci si ritrovi ancora una volta davanti all’inefficienza e all’immobilismo. L’Aquila ha bisogno di fatti.
Ci auguriamo che il Sindaco smetta di concentrarsi solo sugli annunci e provveda immediatamente alla nomina dei RUP, così da sbloccare i finanziamenti e dare finalmente risposte alla città.
Lorenzo Rotellini Capogruppo AVS
Paolo Romano Capogruppo L’Aquila Nuova

