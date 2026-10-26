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Politica Interna

Commissione Covid: Pd, “Da FdI ricostruzione indegna, Speranza ha smontato il revisionismo no vax del partito di Meloni

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Aggiungi articolo

“La ricostruzione dell’audizione di Roberto Speranza diffusa dai parlamentari di Fratelli d’Italia è del tutto fuorviante e rappresenta un tentativo indegno di piegare la verità a una narrazione politica precostituita.

Speranza ha ricostruito con coerenza quanto avvenuto durante la pandemia, senza cambiare posizione e rispondendo nel merito alle contestazioni. L’audizione è stata invece segnata dal tentativo della maggioranza di trasformare la Commissione Covid in un tribunale politico, riportando in scena le più becere tesi no vax. Oggi abbiamo assistito a un revisionismo allucinante, con alcuni commissari che sembravano aver trovato nella Commissione il palcoscenico per rilanciare le proprie assurde teorie.

Speranza ha ricostruito il contesto e le scelte compiute dal governo italiano in una fase drammatica per il Paese, segnata da un’enorme perdita di vite umane. Le decisioni assunte in quei mesi vanno valutate sulla base degli atti, dei fatti e del contesto in cui furono prese, non attraverso una rilettura strumentale a distanza di anni.

La Commissione Covid dovrebbe servire a fare piena luce su quanto accaduto, non a riscrivere la storia per convenienza politica. Quella andata in scena oggi è stata una rappresentazione fuorviante e inaccettabile, che non rende giustizia né alla verità dei fatti né al lavoro delle istituzioni”.

Lo dichiarano i deputati del Partito democratico.

(AGENPARL)
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