GIORNALISMO, PREMIO CRONISTI ROMANI 2026: TUTTI I RICONOSCIMENTI. L’EDIZIONE DEDICATA ALLA MEMORIA DI ROMANO BARTOLONI

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Il Premio Cronisti Romani 2026 sarà dedicato alla memoria di Romano Bartoloni, storico presidente del Sindacato Cronisti Romani, recentemente scomparso.Una scelta con la quale il Sindacato Cronisti Romani intende rendere omaggio a un collega che ha dedicato gran parte della propria vita alla professione e all’attività sindacale, distinguendosi per passione, indipendenza e instancabile impegno a tutela della categoria.L’edizione 2026 del Premio conferma la volontà del Sindacato di valorizzare le professionalità che si sono distinte nel mondo dell’informazione, della comunicazione e della cultura, riconoscendo il valore del lavoro giornalistico come testimonianza della realtà contemporanea e come presidio fondamentale della democrazia.l Premio Cronisti Romani 2026 sarà conferito ad Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, giornalista, scrittore e saggista; il Premio alla Carriera sarà assegnato a Baba Richerme, giornalista e inviata speciale della Rai, storica voce del Giornale Radio e protagonista dell’informazione cinematografica e culturale; il Premio Uffici Stampa andrà a Emilio Albertario, giornalista con una lunga carriera ai vertici dell’informazione radiotelevisiva Rai.Nove le Menzioni Speciali del Sindacato Cronisti Romani 2026, assegnate a giornalisti che si sono distinti nei diversi settori dell’informazione, dalla cronaca giudiziaria al giornalismo d’inchiesta, dalla cultura agli esteri, fino all’impegno sociale.I riconoscimenti saranno conferiti a: Tiziana Bartolini, giornalista e direttrice della storica testata NOIDONNE; Angela Caponnetto, inviata di RaiNews24; Valentina Errante, giornalista de Il Messaggero; Flavia Filippi, giornalista del TG La7; Stefano Iannaccone, giornalista di Domani, impegnato nella cronaca politica e nelle inchieste sul funzionamento delle istituzioni; Giulio Mancini, giornalista e direttore di Canaledieci.it; Daniele Nicosia, giornalista e direttore de La Nuova Voce; Barbara Schiavulli, giornalista, scrittrice e reporter di guerra; Rosario Tronnolone, giornalista della Radio Vaticana.l Premio 2026 è dunque anche un’occasione per riaffermare i principi che hanno accompagnato la vita professionale e sindacale di Romano Bartoloni: la libertà di stampa, il rispetto della verità dei fatti, l’indipendenza del giornalista e la centralità della cronaca come servizio ai cittadini.Valori che continuano a rappresentare il fondamento dell’attività del Sindacato Cronisti Romani e il significato più profondo di un riconoscimento dedicato a quanti, ogni giorno, contribuiscono con il proprio lavoro a raccontare la realtà del nostro tempo.La cerimonia di consegna del Premio Cronisti 2026, con la conduzione dell’attrice e scrittrice Isabel Russinova, si terrà a Roma mercoledì 28 ottobre, nella sala Walter Tobagi presso la Federazione della Stampa Italiana (via delle Botteghe Oscure 54), alle ore 11.00.
Trending
- conferenza stampa SPETTACOLO WELFARE 27.10.2026 ORE 10:00
- Il sindaco Venturini riceve a Ca’ Farsetti Carla Fleharty, console generale degli Stati Uniti a Milano
- Agenzia nr. 1882 – Sanità, Gioia: “In Consiglio regionale ho promosso il tavolo tecnico sulla rete reumatologica pugliese, un focus su sclerosi sistemica, prossimità e continuità di cura
- Scuola Civica di Musica – Pubblicato la selezione per il nuovo direttore
- Galleria del Marmo, ultimata la canna nord
- Comunicato stampa IVASS del 26 ottobre 2026 – L’IVASS ordina l’oscuramento di 3 siti internet abusivi
- GIOVANI CONSERVATORI EUROPEI: no spettatori, pronti ad assumerci responsabilità
- Comunicato Stampa 1890/2026 Domani, martedì 27 ottobre alle 11.30 a Palazzo Linetti (VE) presentazione 11° Premio Mestre di Pittura con vicepresidente Pavanetto
- [ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 726 (Trionfale inaugurazione della nuova stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino. Sold out e applausi infiniti per Ambra Angiolini che si siede sul bordo del palcoscenico del Feronia per dialogare con il pubblico) + foto
- Audizioni su Cun, nuove tecnologie nella scuola e accesso a facoltà medicina – Martedì, mercoledì e giovedì diretta webtv
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu