[Comune Palermo] Piazza Nicola Leotta – Davì: “A ogni pioggia si forma un vero e proprio lago all’uscita dell’Ospedale Civico. Si intervenga immediatamente

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - prossimità dell'uscita dell'Ospedale Civico di Palermo, si trasformi in un
vero e proprio lago, creando enormi disagi ai cittadini, ai pazienti e a
tutte le persone che ogni giorno percorrono a piedi questo tratto per
raggiungere la struttura ospedaliera o fare visita ai propri cari
ricoverati.
Una problematica che si ripresenta puntualmente e che, da troppo tempo,
attende una soluzione definitiva.
Circa quattro anni fa, l'azienda TIM avrebbe effettuato lavori di scavo in
quest'area. Da allora, il problema del ristagno dell'acqua continua a
ripresentarsi, rendendo difficoltoso e, in alcuni momenti, quasi
impossibile il passaggio pedonale.
è sempre attivata, effettuando sopralluoghi, interventi di spurgo e tutte
le verifiche necessarie. Riconosco, pertanto, la disponibilità dimostrata
dall'azienda, ma è evidente che occorra individuare con precisione le cause
del problema e le responsabilità dell'intervento risolutivo, verificando
anche l'eventuale correlazione con i lavori eseguiti da TIM.
Non possiamo accettare che cittadini e familiari dei pazienti siano
costretti a fare i conti con simili disagi proprio davanti a un ospedale,
un luogo in cui l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali
dovrebbero essere una priorità assoluta.
Rivolgo, pertanto, un appello agli enti competenti affinché si attivino con
urgenza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per effettuare le
verifiche necessarie e realizzare un intervento definitivo che elimini il
trasformarsi, a ogni pioggia, in un ostacolo per chi deve raggiungere
l'Ospedale Civico. .
La sicurezza dei pedoni, la dignità dei cittadini e il diritto di
raggiungere agevolmente una struttura ospedaliera non possono essere messi
in secondo piano.
Non servono ulteriori interventi provvisori: serve una soluzione concreta,
duratura e tempestiva. È il momento di intervenire, individuare le
responsabilità e risolvere definitivamente una situazione che non può più
essere ignorata».