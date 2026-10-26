COVID, Piero De Luca (PD): Vergognoso plotone esecuzione Fdi a Speranza

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “Esprimo tutta la mia solidarietà all’ex Ministro della Salute Roberto Speranza per il vergognoso plotone di esecuzione messo in piedi da Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Una pagina buia per le nostre istituzioni. Dovremmo ringraziare invece Speranza e l’intero governo per il lavoro svolto a livello nazionale ed europeo in uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese, difendendo la vita e la salute dei nostri cittadini mentre la destra strizzava l’occhio ai no vax, no mask e no green pass. La sanità non può essere strumento di propaganda e le istituzioni non possono essere piegati alla convenienza politica di turno. Lo ha dichiarato Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e capogruppo in commissione politche europee, all’iniziativa “Un grande partito per un progetto ambizioso” a Pomezia.
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