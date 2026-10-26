Debito dell’Unione Europea verso quota 1.000 miliardi nel 2027: l’allarme della Corte dei conti. L’Austria minaccia il veto sul nuovo bilancio da quasi 2.000 miliardi

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - 26 ottobre 2026 — Il presidente della Corte dei conti europea, Tony Murphy, avverte che il debito contratto direttamente dall’Unione potrebbe raggiungere la soglia di mille miliardi di euro entro la fine del 2027, un importo superiore a cinque volte il bilancio annuale europeo. Intanto Vienna contesta le dimensioni del prossimo quadro finanziario 2028-2034 e minaccia di bloccare l’accordo. Sul tavolo ci sono il rimborso dei prestiti europei, i contributi degli Stati membri, la difesa, l’agricoltura e i fondi di coesione.
L’Unione Europea si prepara ad affrontare una fase delicata per le proprie finanze.
Secondo le dichiarazioni attribuite a Tony Murphy, presidente della Corte dei conti europea, il debito dell’UE potrebbe raggiungere 1.000 miliardi di euro entro la fine del 2027.
Una cifra che, se confermata, segnerebbe un cambiamento importante nella dimensione degli impegni finanziari assunti direttamente dalle istituzioni europee.
Murphy, intervistato dal portale Rapporteur, avrebbe descritto la pressione crescente sul bilancio comunitario con l’immagine di una «pentola a pressione».
Il riferimento è alla combinazione tra obblighi di rimborso, nuove esigenze di spesa e difficoltà nel raggiungere un accordo sulle risorse necessarie.
È però indispensabile chiarire un punto: il trilione di euro non rappresenta il debito pubblico complessivo dei 27 Stati membri.
Si riferisce al debito contratto dall’Unione Europea come soggetto istituzionale, attraverso emissioni e strumenti finanziari comuni.
Questa distinzione è fondamentale per comprendere la reale portata della notizia.
I debiti nazionali di Italia, Francia, Germania, Spagna e degli altri Paesi continuano infatti a essere contabilizzati separatamente.
Il debito europeo si aggiunge a questo quadro, ma non coincide con la somma delle passività pubbliche nazionali.
Per comprendere l’allarme bisogna distinguere tre grandezze: il debito complessivo dell’Unione, il suo bilancio annuale e il bilancio pluriennale.
Il debito rappresenta gli importi che l’UE ha preso in prestito e che dovranno essere rimborsati secondo le rispettive scadenze.
Il bilancio annuale finanzia invece le attività e i programmi dell’Unione in un determinato esercizio.
Il quadro finanziario pluriennale, o QFP, stabilisce i limiti e le priorità di spesa per un periodo di sette anni.
Sono grandezze collegate, ma non intercambiabili.
Debito UE previsto a fine 2027
1.000 mld €
Proiezione citata da Tony Murphy
Proposta iniziale 2028–2034
~2.000 mld €
Bilancio per sette anni
Compromesso irlandese riportato
1.830 mld €
Valore a prezzi correnti citato da Rapporteur
Quota proposta per rimborsi NGEU
8%
Stima richiamata da Murphy
Le cifre si riferiscono a grandezze e periodi diversi e non vanno sommate.
L’affermazione secondo cui il debito supererebbe il 500% del bilancio europeo deriva dal confronto tra circa mille miliardi di debito e un bilancio annuale nell’ordine di 200 miliardi.
Non significa che l’Unione debba rimborsare mille miliardi in un solo anno.
Il debito viene normalmente rimborsato su scadenze distribuite nel tempo.
Il problema sollevato dal presidente della Corte dei conti riguarda soprattutto la capacità di sostenere i pagamenti futuri senza comprimere eccessivamente le altre politiche europee.
Una parte fondamentale della crescita del debito europeo deriva da NextGenerationEU, lo strumento straordinario creato per sostenere la ripresa dopo la pandemia.
Per la prima volta su una scala così ampia, la Commissione europea ha raccolto capitali sui mercati finanziari emettendo titoli a nome dell’Unione.
Le risorse sono state destinate a prestiti e sovvenzioni, soprattutto attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che finanzia i piani nazionali.
In Italia questo programma è conosciuto soprattutto attraverso il PNRR.
La Commissione prevede di raccogliere fino a 634 miliardi di euro entro la fine del 2026 nell’ambito di NextGenerationEU, a fronte di una dotazione massima autorizzata superiore a 800 miliardi.
Il rimborso dei finanziamenti relativi al programma inizierà nel 2028 e proseguirà fino al 2058.
Esiste una distinzione decisiva:
- I prestiti concessi agli Stati membri devono essere rimborsati dai Paesi beneficiari.
- Le sovvenzioni finanziate attraverso il debito comune devono essere rimborsate attraverso il bilancio dell’Unione.
È soprattutto questa seconda componente a creare una pressione diretta sulle future risorse europee.
Il presidente della Corte dei conti europea non ha sostenuto che ogni forma di debito comune sia necessariamente negativa.
Il punto della sua critica riguarda la sostenibilità finanziaria.
Secondo Murphy, un sistema di indebitamento richiede entrate sufficientemente prevedibili per affrontare i rimborsi.
Il problema è che l’Unione non ha ancora raggiunto un accordo definitivo su tutte le nuove risorse proprie ipotizzate per finanziare gli impegni futuri.
La Commissione ha avanzato diverse proposte per aumentare le entrate europee, ma la loro approvazione dipende da negoziati politici complessi.
Murphy ha ricordato che, nella proposta iniziale del bilancio 2028-2034, circa l’8% delle risorse sarebbe destinato al rimborso del debito NextGenerationEU.
Si tratta di denaro che non potrebbe essere utilizzato contemporaneamente per finanziare nuove iniziative.
La questione, quindi, non riguarda soltanto il livello assoluto del debito.
Riguarda il costo delle scelte finanziarie precedenti e la disponibilità di risorse per quelle future.
Nell’intervista a Rapporteur, Murphy ha sollevato un secondo problema: la concentrazione dei pagamenti NextGenerationEU nella fase finale del programma.
Secondo il presidente della Corte dei conti, nel 2026 resterebbero da processare e pagare circa 90 miliardi di euro.
L’avvicinarsi delle scadenze potrebbe aumentare la pressione amministrativa sui controlli e sulla verifica del rispetto delle condizioni previste.
Murphy ha richiamato anche il rischio di irregolarità e frodi.
Questo non significa che i 90 miliardi siano fondi irregolari.
Significa che, secondo il revisore europeo, la necessità di accelerare i pagamenti richiede particolare attenzione alla qualità delle verifiche.
La distinzione è importante: errori amministrativi, irregolarità e frodi costituiscono categorie differenti e non possono essere trattate come equivalenti.
Mentre cresce la discussione sul debito, si apre un confronto politico sul prossimo bilancio pluriennale.
Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha dichiarato che Vienna non accetterà un accordo che superi la soglia di spesa considerata sostenibile dal suo governo.
Stocker non ha indicato pubblicamente un limite numerico definitivo, spiegando di voler preservare il margine negoziale.
La posizione austriaca non rappresenta ancora un veto formalmente esercitato.
È una minaccia di veto, che potrebbe diventare decisiva perché il quadro finanziario pluriennale richiede l’unanimità degli Stati membri in Consiglio, dopo l’approvazione del Parlamento europeo.
L’Austria sostiene che l’attuale proposta sia troppo onerosa per i contributori netti e chiede una revisione significativa delle cifre.
Vienna fa parte del gruppo dei Paesi che chiedono maggiore disciplina di bilancio.
Tra le capitali critiche figurano anche Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Finlandia.
Le loro posizioni non sono necessariamente identiche su ogni capitolo di spesa, ma condividono la richiesta di contenere l’aumento dei contributi nazionali.
Stocker sostiene che il futuro bilancio debba concentrarsi maggiormente su competitività, sicurezza e difesa, evitando un’espansione ritenuta eccessiva della spesa complessiva.
L’Austria ha chiesto tagli nell’ordine di diverse centinaia di miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione.
Il cancelliere ha inoltre contestato il progetto di aumentare di circa 2.500 unità il personale delle istituzioni europee, confrontandolo con la riduzione di posti amministrativi realizzata in Austria.
È una posizione politica sostenuta dal governo austriaco, non una valutazione condivisa da tutti gli Stati membri.
Sul fronte opposto si collocano numerosi governi che chiedono di preservare i finanziamenti alle politiche tradizionali dell’Unione.
Il gruppo informale degli «Amici della coesione», che secondo Rapporteur comprende 17 Paesi, si oppone a riduzioni che potrebbero incidere sui fondi destinati allo sviluppo regionale e all’agricoltura.
La politica di coesione finanzia infrastrutture, formazione, sviluppo territoriale e investimenti in regioni caratterizzate da differenti livelli di reddito.
La Politica agricola comune sostiene invece il settore agricolo e una serie di interventi connessi alla gestione delle risorse rurali.
Per i Paesi beneficiari, ridurre queste voci può significare diminuire risorse considerate importanti per l’economia nazionale.
Per i contributori netti, invece, aumentare il bilancio può comportare maggiori trasferimenti alle istituzioni europee.
Il confronto riflette quindi interessi finanziari e priorità politiche differenti.
La presidenza irlandese del Consiglio dell’UE ha presentato il 10 ottobre 2026 una nuova proposta negoziale per il quadro finanziario 2028-2034.
Secondo Rapporteur, il compromesso ridurrebbe la spesa complessiva a circa 1.830 miliardi di euro, con un taglio di 159 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione.
L’Austria considera comunque insufficiente la riduzione.
Una precisazione tecnica è necessaria: nei documenti istituzionali compaiono anche valori differenti, perché alcune cifre sono espresse a prezzi correnti e altre a prezzi costanti del 2025.
Il Parlamento europeo, per esempio, riporta una riduzione dell’8%, pari a circa 141 miliardi di euro, nel confronto a prezzi costanti.
Le differenze non indicano necessariamente una contraddizione: dipendono anche dalla base di prezzo e dalle componenti incluse nel calcolo.
Il compromesso irlandese cerca di conciliare tre obiettivi: contenere la spesa complessiva, mantenere il sostegno alle politiche agricole e regionali e destinare maggiori risorse a nuove priorità come difesa, ricerca e competitività.
Finora, tuttavia, il confronto non ha prodotto un accordo condiviso.
Il presidente del Consiglio europeo António Costa sta cercando di avvicinare le posizioni dei governi.
Al centro del negoziato si trova quello che viene definito il trilemma del bilancio europeo.
La prima questione riguarda quanto spendere.
La seconda riguarda dove destinare le risorse.
La terza riguarda come finanziarle.
Sono tre decisioni strettamente collegate.
Un aumento dei fondi per la difesa può richiedere maggiori contributi, nuove entrate oppure una riduzione di altre voci.
La protezione della spesa agricola e dei fondi regionali può restringere lo spazio disponibile per programmi tecnologici e industriali.
Il rimborso del debito comune aggiunge un ulteriore impegno finanziario.
Per questo il negoziato non può essere risolto semplicemente modificando una singola cifra.
Costa dovrebbe presentare una nuova proposta di compromesso prima del vertice straordinario previsto a Bruxelles alla fine di novembre.
Il bilancio dell’Unione è finanziato principalmente attraverso le cosiddette risorse proprie.
Queste comprendono, tra l’altro, contributi basati sul reddito nazionale lordo degli Stati membri, risorse collegate all’IVA e dazi doganali.
La Commissione ha proposto ulteriori fonti di entrata per ridurre la pressione sui contributi nazionali e contribuire ai rimborsi del debito.
Nel dibattito figurano entrate collegate al sistema europeo di scambio delle quote di emissione, al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e a nuovi contributi su determinate attività economiche.
L’introduzione di nuove risorse richiede però accordi politici e procedure di approvazione che coinvolgono gli Stati membri.
Il nodo è evidente: alcuni governi vogliono limitare i versamenti nazionali, ma non tutti concordano sull’introduzione di nuove entrate europee.
Il rischio è che la discussione sulle risorse rimanga irrisolta mentre si avvicinano le scadenze dei rimborsi.
Per l’Italia il negoziato presenta conseguenze rilevanti.
Il Paese è uno dei principali beneficiari dei programmi finanziati attraverso NextGenerationEU, soprattutto tramite il PNRR.
Allo stesso tempo partecipa al finanziamento del bilancio europeo e agli obblighi previsti dalle regole comuni.
Le decisioni sul futuro quadro finanziario potranno incidere su settori come agricoltura, infrastrutture, innovazione, sviluppo regionale e ricerca.
L’Italia ha quindi interesse a seguire sia la discussione sulle entrate sia quella sulla distribuzione della spesa.
Il punto fondamentale è evitare una lettura semplicistica del debito comune.
Non tutto il debito dell’Unione ricade automaticamente sul bilancio italiano come un’obbligazione nazionale immediata.
I meccanismi di rimborso dipendono dalla natura dei finanziamenti, dalle risorse europee disponibili e dalle decisioni assunte dagli Stati membri.
Al tempo stesso, il bilancio comune viene sostenuto anche dai contributi nazionali, e un aumento degli obblighi europei può influenzare le future trattative finanziarie.
La previsione di un debito da mille miliardi non dimostra, di per sé, che l’Unione Europea sia prossima all’insolvenza.
Il livello assoluto del debito deve essere valutato insieme alle scadenze, ai costi degli interessi, alle entrate e alle garanzie disponibili.
La Commissione europea ricorda che il bilancio dell’UE e il margine tra le risorse massime richiamabili dagli Stati e le spese effettive costituiscono una garanzia per i finanziamenti comuni.
Il sistema è stato rafforzato proprio per sostenere le emissioni di NextGenerationEU.
Questo non elimina i rischi di bilancio.
Significa però che occorre distinguere tra un problema di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e una crisi immediata di liquidità.
L’avvertimento di Murphy riguarda soprattutto la necessità di predisporre entrate prevedibili e di evitare che il servizio del debito riduca eccessivamente la capacità dell’Unione di finanziare altre priorità.
Il prossimo anno sarà importante per almeno due ragioni.
Da una parte, secondo le proiezioni richiamate da Murphy, il debito europeo potrebbe raggiungere la soglia simbolica di mille miliardi.
Dall’altra, il 2027 sarà dedicato all’adozione formale del quadro finanziario e delle norme necessarie per avviare il nuovo ciclo di bilancio il 1° gennaio 2028.
Il Consiglio dell’UE indica che un accordo politico entro la fine del 2026 faciliterebbe l’approvazione delle misure nel corso del 2027.
La minaccia austriaca di veto rende questo percorso più complesso, ma non significa che il negoziato sia già fallito.
L’avvertimento del presidente della Corte dei conti europea e la posizione del governo austriaco mettono in evidenza due aspetti della stessa questione.
Il primo è finanziario: l’Unione deve affrontare gli obblighi derivanti dai prestiti comuni e stabilire come rimborsarli nel tempo.
Il secondo è politico: i 27 Stati membri devono decidere quanto finanziare il prossimo bilancio e come distribuire le risorse tra priorità differenti.
Per alcuni governi, la risposta consiste in una maggiore disciplina della spesa e nella riduzione degli impegni complessivi.
Per altri, un bilancio sufficientemente ampio è necessario per sostenere competitività, sicurezza, agricoltura e coesione territoriale.
Il negoziato dovrà conciliare queste posizioni nel rispetto delle regole di approvazione dell’Unione.
La soglia di mille miliardi di euro non rappresenta automaticamente una crisi del debito europeo. Rappresenta però un cambiamento di scala che rende sempre più importante stabilire chi finanzierà gli impegni comuni, con quali entrate e attraverso quali priorità di spesa.
Il confronto sul bilancio 2028-2034 sarà quindi anche una discussione sul futuro ruolo finanziario dell’Unione Europea.
Fonti
- Rapporteur — L’intervista a Tony Murphy sul debito europeo.
- Rapporteur — La minaccia austriaca di veto sul bilancio UE.
- The Irish Times — Le dichiarazioni di Murphy sul debito comune.
- Commissione europea — NextGenerationEU e modalità di rimborso.
- Consiglio dell’UE — Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034.
- Cancelleria federale austriaca — La posizione ufficiale di Christian Stocker.