[Comune Palermo] Movimento 5 Stelle: “I giovani non hanno voce. Ancora ferma la delibera per l’istituzione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi

«Per l'ennesima volta abbiamo chiesto, in Conferenza dei Capigruppo, di

portare in Aula la delibera per l'istituzione del Consiglio comunale delle

ragazze e dei ragazzi. Si tratta di un organismo previsto dalla legge

regionale n. 19 del 2024, rivolto agli alunni delle ultime classi della

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per il quale è

stato svolto un lungo e accurato lavoro da parte dei consiglieri comunali e

degli uffici, che ha portato alla predisposizione di un regolamento ormai

depositato da mesi e ancora in attesa di essere discusso.

La stessa Regione Siciliana, con una circolare indirizzata ai Comuni, ha

sollecitato l'attuazione della normativa. Palermo, tuttavia, continua a non

provvedere, nonostante le ripetute richieste di calendarizzazione.

A Palermo i giovani non hanno voce, forse meno che nel resto del paese, e

non sembra che la politica cittadina voglia dargliene. L'istituzione del

Consiglio delle ragazze e dei ragazzi rappresenterebbe un passo per

avvicinare i più giovani alla vita democratica, educarli alla

partecipazione e soprattutto consentire loro di confrontarsi direttamente

con l'amministrazione comunale.

È difficile comprendere per quale ragione la Presidenza del Consiglio e le

forze politiche che ne determinano i lavori continuino a rinviare un

provvedimento sul quale è già stato svolto un lavoro preparatorio

necessario. Non si tratta di reperire risorse ingenti o di affrontare

particolari difficoltà amministrative, ma semplicemente di consentire al

Consiglio comunale di esaminare e approvare un regolamento già pronto.

La scarsa attenzione alla partecipazione giovanile trova conferma anche

nella vicenda della Consulta giovanile, destinata alla fascia d'età più

elevata (dai 15 anni in su). In questo caso il Consiglio comunale aveva già

avviato l'esame della delibera, con emendamenti presentati e concordati, ma

la trattazione è stata interrotta e il provvedimento non è stato più

ripreso.

È una situazione che contestiamo e che dimostra quanto poco spazio venga

concretamente riconosciuto alle nuove generazioni nell'attività di questo

Consiglio comunale. Nonostante i continui riferimenti alla necessità di

contrastare il disagio giovanile, l'isolamento e la distanza dalla

politica, anche gli strumenti più elementari di partecipazione continuano a

rimanere sulla carta.

Chiediamo alla Presidenza del Consiglio di calendarizzare la delibera sul

Consiglio delle ragazze e dei ragazzi e di riprendere anche l'esame della

Consulta giovanile. Non intendiamo accettare ulteriori rinvii su

provvedimenti che riguardano il diritto delle nuove generazioni a

partecipare alla vita pubblica della propria città».

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Giuseppe

Miceli, Concetta Amella e Antonino Randazzo.