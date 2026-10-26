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Puglia

Agenzia nr. 1881 – Sanità, Scianaro (FdI): “Non si possono abbattere le liste d’attesa se il sistema informatico non consente neppure di effettuare le prenotazioni

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Questa mattina, in Commissione Sanità – e ringrazio sia il presidente Felice Spaccavento per la solerzia con la quale ha calendarizzato la mia richiesta, sia l'assessore Donato Pentassuglia e i direttori dei dipartimenti intervenuti in Commissione per il confronto e la disponibilità – abbiamo discusso la mia richiesta di chiarimenti sulle ripetute interruzioni del sistema informatico sanitario, che nell'ultimo periodo hanno causato numerosi disagi.

Un confronto utile, ma non esaustivo: ho chiesto di ricevere dati precisi sulla durata e sulle cause dei disservizi, oltre a un aggiornamento sulle azioni correttive che si intendono intraprendere. Quindi, la Commissione si riaggiornerà una volta raccolti gli elementi necessari. Perché l'argomento è davvero di fondamentale importanza: non si può lavorare per abbattere le liste d'attesa se il mancato funzionamento dei sistemi informatici impedisce persino di effettuare le prenotazioni. Purtroppo, il disservizio ha messo in difficoltà attività e sistemi che vanno dall'emergenza-urgenza ai rapporti con le unità operative e i medici di medicina generale, con il rischio di perdita di dati e le conseguenze che ciò potrebbe comportare. È essenziale garantire la continuità dei servizi e la sicurezza delle informazioni.

In un momento in cui la digitalizzazione è centrale per il funzionamento della sanità, episodi di questo tipo non possono essere sottovalutati. È necessario definire un sistema di recovery efficace, che tuteli anche dai rischi di attacchi informatici. Oggi era necessario affrontare il problema con chiarezza per individuare soluzioni concrete, affinché i disservizi non si ripetano e siano tutelati cittadini e operatori sanitari"./comunicato

(AGENPARL)
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