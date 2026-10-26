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Sicilia

Verde lungo la rete stradale provinciale, il Libero Consorzio di Ragusa punta sulla collaborazione con privati e associazioni

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Rafforzare la cura degli spazi verdi lungo la rete stradale provinciale, favorendo una gestione sostenibile e una maggiore attenzione alla salvaguardia del bene comune. È questo l'obiettivo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che da diversi anni promuove forme di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro per la manutenzione e la valorizzazione delle aree verdi presenti nelle intersezioni stradali di propria competenza. Sono complessivamente 138 i siti interessati, per un'estensione di circa 80.000 metri quadrati. Di questi, 44 aree, pari a circa 28.000 metri quadrati, sono affidate a soggetti privati che provvedono alla manutenzione periodica. I rimanenti siti sono curati dal personale dell'Ente, che assicura gli interventi di pulizia e manutenzione.

L'iniziativa prevede la possibilità di attivare sponsorizzazioni e collaborazioni per la cura del verde esistente e la realizzazione di nuovi spazi, con l'obiettivo di migliorare il decoro del territorio e la qualità del paesaggio, sia urbano sia extraurbano. Le attività di manutenzione del Libero Consorzio interessano anche altre aree di propria competenza, come per esempio il tratto della pista ciclabile lungo la SP 66 tra Sampieri e Marina di Modica. Attraverso il coinvolgimento di imprese e realtà associative, l'Ente punta a promuovere una gestione condivisa degli spazi verdi e a valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio ibleo.

Tutte le informazioni per l'istanza sponsorizzazione aiuole spartitraffico sono consultabili sul sito ufficiale del Libero Consorzio, alla sezione URP. 

(AGENPARL)
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