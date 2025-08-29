Recall cs conferimento Cittadinanza onoraria a Federica Zalabra dal Comune di Fano Adriano

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Conferimento cittadinanza onoraria
Il 30 agosto 2025 alle ore 18 il Comune di Fano Adriano (TE) conferirà la cittadinanza onoraria alla dott.ssa
Federica Zalabra, Direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila.
Storica dell’arte con laurea e dottorato alla “Sapienza” e specializzazione all’Università di Firenze, in servizio al
Ministero della cultura dal 2010 come funzionaria della Soprintendenza dell’Umbria e responsabile delle collezioni
e registrar della Galleria Nazionale dell’Umbria. All’Istituto Centrale per il Restauro ha insegnato storia dell’arte e
diretto numerosi restauri e alla Direzione generale Musei ha coordinato e curato mostre in Italia e all’estero. Dal
2021 al 2024 ha ricoperto i ruoli di Direttore Regionale Musei Abruzzo e Segretario Regionale per l’Abruzzo ad
interim e dal 2024 Direttore del Museo Nazionale d’Abruzzo.
Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio Comunale, premia il suo costante e infaticabile impegno nelle attività
di divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e abruzzese, condotto con passione e rigore
scientifico.
La direttrice del MuNDA, legata da intenso affetto alla comunità e al territorio fanese, nonché da solidi rapporti
familiari, da diversi anni ricopre il ruolo di membro del Comitato d’onore del Premio Giuseppe Zilli per il
giornalismo e di componente della giuria del Premio Guido Montauti, eventi di grande prestigio che hanno luogo
in estate a Fano Adriano. Dalle sue parole trapela l’orgoglio di poter ricevere questo attestato di stima: “Sono
molto grata per questo conferimento che mi riempie di gioia e rinsalda le mie radici. Il pensiero va ai miei genitori
che sarebbero stati fieri di vedermi “ufficialmente” cittadina di Fano Adriano; figlia di questo luogo lo sono sempre
stata”.
