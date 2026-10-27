Swim Race: consegnati in Comune più di 10mila euro di donazioni alle associazioni

Livorno, 26 ottobre 2026 – Sono stati consegnati nella giornata di oggi a Palazzo Comunale un assegno di 10 mila euro offerto da Olt e un assegno di 1500 euro.

I doni in denaro derivano dalla gara di solidarietà Romito Swim Race che si è svolta nel mese di settembre nelle acque comprese tra Antignano e Quercianella e dal buon cuore dello sponsor Olt. L'altro assegno invece proviene dai proventi della stessa gara.



il contributo di OLT di 10 mila euro è stato destinato interamente a due associazioni come beneficenza diretta e durante la cerimonia si è svolta la consegna dei fac-simile giganti dei due assegni da 5.000 euro ciascuno.



Le associazioni che hanno ricevuto i 5000 euro sono: Associazione APS Livorno il cui presidente è Fabrizio Torsi e il Centro Clinico NeMo di Roma, che si trova presso Policlinico Gemelli.

Le due associazioni sono state indicate da Tommaso Falleni che è un giovane ingegnere livornese affetto da SMA (malattia rara) e da sua madre Maria Letizia Solinas.



Inoltre il ricavato netto della gara degli 800 è stato devoluto all'associazione Cambio di Passo di Pisa, indicata dai familiari di Debora Ramalli alla cui memoria è dedicata la gara e che ha lasciato dei figli grandi, ma con diverse problematiche.



Nelle sette edizioni della Romito Swim Race le donazioni totali sono arrivate ad oltre 70.000 euro e destinate a varie associazioni cittadine e non solo.



A presentare l'intera iniziativa e le associazioni che hanno ricevuto le donazioni, sono stati il sindaco Luca Salvetti, il comandante Marino Biancotti organizzatore della gara, Maria Letizia Solinas per il Centro NeMo del policlinico Gemelli di Roma e per l'associazione APS Livorno di cui Fabrizio Torsi è presidente, Samuele Pampana ideatore della Swim Race, Davide Battaglia, figlio di Debora Ramalli e presidente dell'associazione Cambio di Passo.



Il Sindaco, visibilmente soddisfatto del successo della gara e del cospicuo sostegno alle realtà associative beneficiarie, ha ringraziato il main sponsor Olt per il costante supporto alla comunità livornese ed ha rinnovato l'impegno formale del Comune di Livorno nel sostenere l'evento anche la stagione futura.



Il comandante Biancotti ha evidenziato come la gara, giunta all'ottavo anno (settima edizione disputata), sia cresciuta in modo esponenziale per numeri, livello tecnico e rilevanza ed ha ribadito che: "l'identità della Romito Swim Race si fonda su tre elementi fondamentali: valorizzazione del territorio, salvaguardia dell'ambiente e beneficenza a favore di associazioni locali.

Inoltre confermo il forte legame della gara ludica degli 800 metri con la memoria dell'amica Debora Ramalli alla quale la gara è dedicata.

Ringrazio gli sponsor e i volontari. Ricordo Olt e i partner tecnici Lorenzini, Porto 2000 e Naval Motor Botti per il contributo organizzativo. Aggiungo ai ringraziamenti tutti gli enti e i volontari intervenuti a titolo gratuito, tra cui la Croce Rossa e la FISA".