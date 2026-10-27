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Toscana

conferenza stampa SPETTACOLO WELFARE 27.10.2026 ORE 10:00

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - SI RINNOVA L'INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA DI DOMANI
Per motivi organizzativi, e per coloro che non lo abbiano ancora fatto, preghiamo di accreditare la presenza rispondendo a questa email
 
 
 
Il Comitato Territoriale per il Welfare della gente di mare di Livorno ha il piacere di invitarLa alla conferenza con cui
martedì 27 ottobre alle ore 10, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno,
verrà presentato alla cittadinanza e alla stampa il Memorial Niko Ulivieri, spettacolo di beneficenza a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius.
 
L'evento si terrà il prossimo 9 dicembre alle ore 21 al Teatro Goldoni
e i proventi della serata saranno destinati alla fondazione per la ricerca sui tumori celebrali e le neuroscienze.
 
Interverranno l'Ammiraglio Giovanni CANU, Presidente del Comitato Welfare, il dott. Luca SALVETTI, Sindaco di Livorno,
il Prof. Orazio Santo SANTONOCITO, Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia dell'Ospedale di Livorno, il Prof. Lamberto GIANNINI, fondatore e regista della Compagnia Mayor Von Frinzius.
 
Testimonial d'eccezione l'attore, comico e conduttore, Paolo RUFFINI e il dirigente sportivo ed ex calciatore della Nazionale Giorgio CHIELLINI
 
 
 
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di accreditare la vostra presenza rispondendo a questa email
              
 

(AGENPARL)
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