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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Elezioni presidenziali bulgare: concluse le operazioni di voto anche a Bari

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - ELEZIONI PRESIDENZIALI BULGARE:

CONCLUSE LE OPERAZIONI DI VOTO

NEL SEGGIO OSPITATO DAL COMUNE DI BARI

Si sono concluse nella serata di ieri, domenica 25 ottobre, le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica di Bulgaria, ospitate in una sala comunale messa a disposizione dall'amministrazione cittadina, che ha così risposto alla richiesta della console onoraria della Repubblica di Bulgaria a Bari, Anna Maria Patrizia Gadaleta.

Sono stati complessivamente 82 i voti espressi, tra residenti e turisti presenti in città. Il prossimo fine settimana si tornerà alle urne per il ballottaggio.

(AGENPARL)
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