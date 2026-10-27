IL COMUNE COMUNICA – Elezioni presidenziali bulgare: concluse le operazioni di voto anche a Bari

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - ELEZIONI PRESIDENZIALI BULGARE:
CONCLUSE LE OPERAZIONI DI VOTO
NEL SEGGIO OSPITATO DAL COMUNE DI BARI
Si sono concluse nella serata di ieri, domenica 25 ottobre, le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica di Bulgaria, ospitate in una sala comunale messa a disposizione dall'amministrazione cittadina, che ha così risposto alla richiesta della console onoraria della Repubblica di Bulgaria a Bari, Anna Maria Patrizia Gadaleta.
Sono stati complessivamente 82 i voti espressi, tra residenti e turisti presenti in città. Il prossimo fine settimana si tornerà alle urne per il ballottaggio.