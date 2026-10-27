Il sindaco Venturini riceve a Ca’ Farsetti Carla Fleharty, console generale degli Stati Uniti a Milano

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Il sindaco Simone Venturini ha ricevuto questa mattina a Ca' Farsetti Carla Fleharty, console generale presso il Consolato degli Stati Uniti a Milano.
Durante il colloquio sono stati ripresi i principali temi della recente visita del sindaco a New York in occasione della Climate Week, tra cui la gestione del territorio di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico, e si è discusso di possibili ulteriori collaborazioni e sinergie sia in ambito diplomatico che economico e culturale.
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Venezia, 26 ottobre 2026
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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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