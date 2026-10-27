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Basilicata

Galleria del Marmo, ultimata la canna nord

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - AGR Basilicata

Ottobre 26, 2026
Completati gli interventi in direzione Salerno, tra Picerno e Vietri di Potenza. Dal 27 ottobre, lavori nella canna sud. L'investimento complessivo è di 25 milioni di euro. L'assessore Pepe richiama il valore dei sistemi di sicurezza e della manutenzione

Conclusi i lavori nella canna nord della galleria "Del Marmo", sul raccordo autostradale 5 "Sicignano-Potenza", tra Picerno e Vietri di Potenza. Dal 27 ottobre Anas avvierà gli interventi nella canna sud, in direzione Potenza, completando così la seconda fase di un programma di manutenzione da circa 25 milioni di euro. Durante questa nuova fase, la circolazione sarà garantita a doppio senso nella canna nord, in direzione Salerno.
"Il raccordo è nevralgico per la viabilità che riguarda la nostra regione ed è parte di un'arteria realizzata oltre mezzo secolo fa. Per preservarne l'efficienza nel tempo, sono necessari interventi mirati, con una dotazione finanziaria spesso importante. La sicurezza di una galleria non si misura soltanto da ciò che gli automobilisti vedono mentre la attraversano. Una parte decisiva è affidata a strutture e impianti che devono garantire affidabilità ogni giorno e funzionare soprattutto nelle situazioni di emergenza. È questo il valore di un investimento che non si limita a rinnovare un'opera, ma ne migliora profondamente le condizioni di utilizzo", ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, durante un sopralluogo in galleria.
L'intervento, gestito da Anas, interessa entrambe le canne del tunnel, lungo 556 metri, e prevede una riqualificazione delle opere civili e degli impianti tecnologici, secondo gli standard di sicurezza previsti per le gallerie della rete transeuropea dei trasporti TEN-T. Nel dettaglio, comunica Anas, le lavorazioni comprendono il rifacimento dell'arco rovescio, la realizzazione del sistema di impermeabilizzazione e del nuovo rivestimento definitivo mediante elementi prefabbricati e getto di calcestruzzo. Sono inoltre previsti interventi sui sistemi di drenaggio e il rinnovo degli impianti tecnologici, tra cui quelli antincendio, radio, SOS, di illuminazione e di raccolta dei liquidi.
Sempre sulla Sicignano-Potenza, sono state eseguite le verifiche tecniche sul viadotto "Petruzzella", sul quale è stata interrotta la circolazione tra gli svincoli di Picerno e Balvano in direzione nord. È stata evidenziata la necessità di effettuare un intervento sull'opera. L'obiettivo di una riapertura in tempi brevi è stata confermata da Anas, che ha avuto interlocuzioni quotidiane con la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità.
"Il raccordo Sicignano-Potenza – conclude Pepe – è uno dei principali collegamenti della Basilicata con la rete autostradale nazionale. Chi lo percorre quotidianamente ha bisogno di poter contare su infrastrutture efficienti, sicure e capaci di durare nel tempo. I cantieri comportano inevitabilmente limitazioni e disagi, ma il risultato deve essere valutato guardando agli anni che verranno. Il vero successo di un intervento risiede nella qualità di esecuzione e nella la sicurezza della strada che viene restituita ai cittadini".

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