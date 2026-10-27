Close Menu
Trending
mercoledì 28 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

COVID. FILINI (FDI): SE ‘VIGILE ATTESA’ ERA SOLO UN CONSIGLIO, PERCHÉ MEDICI NON FURONO ASCOLTATI? SPERANZA CHIEDA SCUSA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "Con una totale assenza di vergogna, l'ex ministro Roberto Speranza oggi in commissione Covid ha disconosciuto l'impatto coercitivo della sua circolare 'Tachipirina e vigile attesa' sostenendo che non fosse vincolante per i medici. È una falsità smentita dai fatti: i medici di base si erano organizzati con una rete territoriale per dare risposte ai cittadini in quanto avevano notato, sulla base del loro impegno in prima linea, che il paracetamolo non servisse contro il Covid ma che potesse persino essere dannoso. Quei medici si sono opposti a tale circolare ricorrendo al Tar, che ha dato loro ragione, ma Speranza non li ha ascoltati. Così come non ha ascoltato il Parlamento, che nell'aprile 2021 votò all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il governo a superare l'indicazione 'Tachipirina e vigile attesa'. Credo che Speranza avrebbe dovuto sfruttare l'occasione che gli è stata offerta di venire in commissione Covid per chiedere scusa. Ma lui ha scelto di perdere questa occasione".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl