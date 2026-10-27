Agenzia nr. 1882 – Sanità, Gioia: “In Consiglio regionale ho promosso il tavolo tecnico sulla rete reumatologica pugliese, un focus su sclerosi sistemica, prossimità e continuità di cura

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Al confronto parteciperanno i vertici istituzionali e sanitari della Regione Puglia. Tra gli ospiti interverranno l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, i direttori generali delle Aziende Sanitarie pugliesi, il Coordinatore della Rete Reumatologica Regionale Florenzo Iannone, il presidente nazionale CReI Severino Martin, la Past President CReI Daniela Marotto e Italia Agresta vicepresidente di APMARR Italia. Saranno presenti anche i clinici dei centri di riferimento, i direttori sanitari, i rappresentanti della medicina generale e altre associazioni di pazienti. L'obiettivo comune è definire azioni operative concrete per consolidare la Rete Reumatologica Regionale.
Il tavolo si concentrerà sul modello assistenziale per la sclerosi sistemica. È una patologia autoimmune cronica ad alta complessità, che richiede un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra il centro ospedaliero prescrittore e i presidi territoriali di cura. Questa collaborazione serve a garantire la sicurezza delle terapie farmacologiche e a ridurre il disagio logistico per i pazienti e per chi li assiste.
La gestione delle malattie reumatologiche complesse come la sclerosi sistemica non può più prescindere da una reale integrazione tra ospedale e territorio. Con questo tavolo tecnico vogliamo favorire un dialogo costruttivo e operativo tra chi programma la sanità regionale e chi opera quotidianamente sul campo. L'obiettivo primario è rendere la Rete Reumatologica Pugliese sempre più efficace e vicina al cittadino, garantendo sicurezza nei percorsi terapeutici, prossimità dell'assistenza e una continuità di cura che azzeri le disparità d'accesso ai servizi nella nostra regione"./comunicato
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(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Al confronto parteciperanno i vertici istituzionali e sanitari della Regione Puglia. Tra gli ospiti interverranno l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, i direttori generali delle Aziende Sanitarie pugliesi, il Coordinatore della Rete Reumatologica Regionale Florenzo Iannone, il presidente nazionale CReI Severino Martin, la Past President CReI Daniela Marotto e Italia Agresta vicepresidente di APMARR Italia. Saranno presenti anche i clinici dei centri di riferimento, i direttori sanitari, i rappresentanti della medicina generale e altre associazioni di pazienti. L'obiettivo comune è definire azioni operative concrete per consolidare la Rete Reumatologica Regionale.