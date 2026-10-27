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Politica Interna

Lavoro: Iacono (Pd), profondo cordoglio per la tragedia che colpisce la comunità di Canicattì

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "La tragedia avvenuta questa mattina lungo la Statale 123 in territorio di Naro, nella strada che conduce da Campobello di Licata a Canicattì, ci lascia sgomenti e addolorati. Quattro lavoratori, quattro nostri concittadini di Canicattì, Antonio Agrò, Diego Giordano, Antonio Di Vincenzo e Gioacchino Liborio, hanno perso la vita mentre si recavano a lavoro nei campi per guadagnarsi da vivere. A loro, alle loro famiglie spezzate da questo dolore inaccettabile e all'intera comunità di Canicattì esprimo il mio più profondo e sentito cordoglio".

"Nell'attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulla dinamica dell'incidente – conclude Iacono – resta la ferita profonda per una comunità e per un territorio che si svegliano con una drammatica perdita. Ancora una volta le strade del territorio della nostra provincia, si sono macchiate di sangue e quattro lavoratori hanno perso la vita. L'ennesima tragedia che non possiamo abituarci a considerare solo una fatalità: la sicurezza sugli spostamenti e nelle condizioni di lavoro deve essere una priorità assoluta delle istituzioni. Oggi è il momento del silenzio, del dolore e della vicinanza ai familiari delle vittime, a cui va il mio abbraccio più sincero".

Roma, 26 ottobre 2026

(AGENPARL)
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