ISTAT, CAROTENUTO (M5S): RISCHIO POVERTÀ SOPRA MEDIA UE, SMENTITE BUGIE MELONI

ROMA, 26 OTTOBRE 2026 – "Il rapporto Bes diffuso oggi dall'Istat fotografa un'Italia che continua a essere diseguale e fragile. Il rischio di povertà ci colloca 2,3 punti percentuali sopra la media Ue, mentre difficoltà ad arrivare a fine mese e disuguaglianza dei redditi confermano un quadro preoccupante. A pagare il prezzo più alto è ancora una volta il Sud: il tasso di occupazione è oltre venti punti sotto quello del Nord e la povertà assoluta supera di oltre quattro punti quella del Centro. Gli effetti della cancellazione di misure come Decontribuzione Sud e Reddito di cittadinanza sono sotto gli occhi di tutti". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.

"Ma mentre milioni di cittadini faticano ad arrivare a fine mese – riprende – i super manager non conoscono crisi: nel 2025 i dieci più pagati hanno incassato complessivamente 217 milioni di euro. Per questo il M5S ha proposto la legge Olivetti, che prevede uno sgravio fiscale per le aziende che limitano a 25 volte lo stipendio medio dei dipendenti la retribuzione dei dirigenti. La maggioranza continua a non volerla discutere. È il solito copione: forti con i deboli, deboli con i forti" conclude Carotenuto.