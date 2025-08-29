Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Abruzzo

L’Aquila- comunicato stampa su defibrillatore Auditorium del Parco

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Un nuovo defibrillatore pubblico all’Auditorium di Renzo Piano: L’Aquila sempre più città cardioprotetta
L’Aquila, 29 agosto 2025 – Un nuovo defibrillatore pubblico è stato installato presso l’Auditorium di Renzo Piano, al Parco del Castello, nell’ambito della campagna “L’Aquila città cardioprotetta”, che negli ultimi anni ha trasformato il capoluogo abruzzese in un modello di riferimento per il Centro Italia e nella città più all’avanguardia della regione sul tema.
L’installazione è stata resa possibile grazie a un progetto promosso da Simona Buono, imprenditrice e punto di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di defibrillatori che negli anni è stata responsabile di numerosi progetti di pubblico accesso al defibrillatore. Lo strumento installato è tra i più innovativi oggi disponibili in Italia: dotato di telecontrollo e geolocalizzazione, garantisce scariche fino a 360 J, ponendosi come esempio di avanguardia tecnologica e di salute pubblica.
“In un momento così significativo per la comunità aquilana – dichiarano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il consigliere comunale Alessandro Maccarone – nel pieno della Perdonanza Celestiniana e alle porte di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, questo nuovo presidio rappresenta non solo un ulteriore tassello a tutela della salute, ma anche il frutto di una cultura diffusa della cardioprotezione che parte dal comune dell’Aquila e dimostra come nelle comunità appenniniche del Centro Italia si stiano affermando sempre più pratiche virtuose di buona amministrazione e innovazione.
“Con questo intervento rafforziamo un percorso che in pochi anni ha reso L’Aquila una delle città meglio cardioprotette del Paese e conferma la capacità della nostra comunità di unire tradizione e innovazione tecnologica, ponendo al centro la vita, la sicurezza e il benessere dei cittadini”.
Inviato da Outlook per Android

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl