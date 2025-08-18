Close Menu
Possibile incontro trilaterale tra Trump, Zelensky e Putin: si cerca la fine della guerra

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la possibilità di un imminente incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. Se i colloqui di lunedì alla Casa Bianca con Zelensky e i leader europei andranno bene, ci sono “ragionevoli possibilità di porre fine alla guerra”, ha dichiarato Trump.

Zelensky è arrivato a Washington lunedì per una serie di incontri cruciali che fanno seguito allo storico vertice tra Trump e Putin tenutosi venerdì scorso in Alaska. Seduto accanto a Zelensky nello Studio Ovale, Trump ha detto: “La guerra sta per finire”. Ha aggiunto che se i colloqui odierni si concluderanno positivamente, potrebbe tenersi un incontro a tre, che lui ritiene essenziale per risolvere il conflitto. “Se non abbiamo un trilatero, ci sono buone probabilità che i combattimenti continuino”, ha affermato.

Zelensky ha risposto positivamente, esprimendo il suo desiderio di partecipare a un simile vertice e definendolo un “buon segnale”. Tuttavia, la partecipazione della Russia rimane incerta, dato che Mosca si è finora rifiutata di impegnarsi in un incontro a tre. Trump ha dichiarato che contatterà Putin per organizzare l’incontro. Nonostante le difficoltà, il presidente americano si è detto determinato a trovare una soluzione diplomatica per fermare la guerra, sottolineando: “Si stanno uccidendo persone e vogliamo porre fine a tutto questo”.

