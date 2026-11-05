La LutherRose 2026 al professor Alberto Melloni, primo italiano a ricevere il riconoscimento

*Comunicato Stampa di UniMORE*

*Il conferimento si terrà il 7 novembre nella chiesa di Santa Maria della

Pietà, presso il Campo Santo Teutonico a Roma. La cerimonia sarà preceduta

dalla laudatio della Rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia,

professoressa Rita Cucchiara.*

Il professor *Alberto Melloni*, ordinario di Storia del cristianesimo

all'Università di Modena e Reggio Emilia dal 2001 e segretario della

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, è il primo italiano a

ricevere la *LutherRose*, il riconoscimento conferito dalla Internationale

Martin Luther Stiftung di Erfurt. Il premio gli sarà consegnato sabato 7

novembre, alle ore 18.00, nella chiesa di Santa Maria della Pietà, presso

laudatio della Rettrice di Unimore, professoressa *Rita Cucchiara*.

Il premio, che dal 2008 onora "personalità tedesche e internazionali che,

attraverso la loro vita e la loro attività professionale, hanno incarnato

la tradizione riformatrice di libertà e responsabilità per il bene comune",

è andato a figure di ambiti diversi, tra cui Joachim Gauck, già Presidente

della Repubblica Federale di Germania; Wolfgang Huber, vescovo evangelico

emerito di Berlino e già presidente del Consiglio della EKD; Margrethe

Vestager, allora vicepresidente della Commissione Europea; Hans-Peter

Keitel, già presidente della Confindustria tedesca; imprenditori come Jon

Baumhauer della Merck farmaceutica o Tandean Rustandy, capitano d'industria

indonesiano, e altre figure della cultura e del servizio pubblico.

La *LutherRose 2026* riconosce l'impegno creativo e creatore del professor

Melloni, il cui percorso accademico e scientifico si è sviluppato

attraverso numerose iniziative nel campo della ricerca storico-religiosa,

del dialogo interreligioso e della cooperazione internazionale.

Fra queste, la Cattedra Unesco sul pluralismo religioso e la pace, fondata

presso l'Università di Bologna e passata, grazie alla Rettrice Antonella

Polimeni, alla Sapienza Università di Roma. A essa l'Italia deve il grande

forum interreligioso IF20 durante il G20 a presidenza italiana, con 800

leader accademici, diplomatici e religiosi, al quale parteciparono Mario

Draghi per il Governo e David Sassoli per il Parlamento europeo.

All'interno di Unimore, Melloni è stato fondatore del *Dipartimento di

Educazione e Scienze Umane (DESU)*, di cui è stato direttore ed è

attualmente vicedirettore. Ha inoltre fondato e diretto il dottorato RECS

con Fondazione Reggio Children e il dottorato nazionale di studi religiosi

DREST, che in cinque anni ha bandito 150 borse in 32 atenei su buddhismo,

ebraismo, cristianesimo, islam, diritto e trasversalità.

In Europa ha promosso dal 2013 la *starting community* che nel 2021 ha

portato nella Roadmap ESFRI *RESILIENCE-RI.EU *,

l'Infrastruttura europea di ricerca delle scienze religiose, un CERN del

sapere storico-religioso di cui l'Italia è capofila e che il Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella ha onorato della sua visita.

Ha fondato la *European Academy of Religion*, una rete di 508 università,

centri e scuole di Europa, Balcani, Mediterraneo, Medio Oriente, Caucaso e

Russia che ogni anno raduna in una città europea circa duemila specialisti

per centinaia di panel e scambi scientifici.

Per la Fondazione nata dall'iniziativa di Giuseppe Dossetti e dall'impegno

di Giuseppe Alberigo, di cui è stato allievo, ha fatto nascere a Palermo la

Biblioteca Giorgio La Pira di storia e dottrine degli Islam, accolta dal

Viminale nel complesso di Santa Caterina d'Alessandria, con i suoi 850mila

volumi il più grande strumento europeo per gli studi storici ed esegetici

del settore, e a Venezia la Biblioteca Amos Luzzatto di storia e dottrine

del giudaismo, prima e unica sede di ricerca specialistica italiana

dedicata ai *Jewish Studies*.

Nella collana del *Corpus Christianorum* dirige la serie dei *Conciliorum

Œcumenicorum Generaliumque Decreta*, che con i suoi 15 tomi copre la storia

conciliare di tutte le chiese e si salda al Mansi3, la biblioteca digitale

di tutti gli atti conciliari della storia.

Ha fondato collane editoriali per Brepols, Brill, Lit, il Mulino, Orbis,

Peeters, Vandenhoeck & Ruprecht, Vozes. Per assecondare la speranza

dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, di vedere risanati i

più antichi e infungibili marchi storici dell'editoria cattolica, è dal

2023 presidente del gruppo editoriale il Portico, che pubblica i marchi

Edb, Emi, Marietti 1820 e la Bibbia di Gerusalemme.

Ha vinto più volte i PRIN e ha guidato le edizioni nazionali dei Diari di

Giovanni XXIII, oltre all'opera omnia di don Lorenzo Milani e ai comitati

per i centenari di Lutero, di Benedetto XIV e di Nicea.

Ha fondato la *Piccola officina di video-storia*, che ha realizzato le

mostre e installazioni "Moro, l'Italia, la coscienza", "13 maggio 81:

l'attentato", "Dossetti: frammenti di un discorso autobiografico", "Il

Vaticano II", "9 ottobre 82", dedicata all'assalto alla sinagoga di Roma.

Ha realizzato 705 puntate de *Il Sabbatico* su RaiNews24, dove ebbe ospite

papa Francesco.

Al suo attivo una bibliografia di *600 titoli in dieci lingue*, ultimo dei

quali l'edizione di 2.100 pagine degli scritti di Dossetti al e sul

Concilio Vaticano II. Ha scritto circa 500 articoli sul "Corriere della

Sera" e su altri giornali con cui ha collaborato, e conta centinaia di

presenze su Rai Storia.

Le sue opinioni sono state pubblicate, fra l'altro, su Atlantic, Avvenire,

Clarín, La Croix, Hindu Times, Le Monde, New York Times, Washington Post e

diffuse in televisione su Al Jazeera, BBC, CNN, France 2, HBO e La7.

La sua competenza è stata inoltre messa a disposizione del mondo del

cinema, dove è stato consulente storico di varie produzioni e di Paolo

Sorrentino per *The Young Pope* e *The New Pope*, delle istituzioni

europee, come unico italiano fra i sette *Chief Scientific Advisors* della

Commissione Europea, e delle politiche dell'istruzione e della ricerca, con

i ministri Stefania Giannini, Valeria Fedeli e Lucia Azzolina durante il

Covid. Ha tenuto corsi e lezioni in 21 Paesi ed è stato *Loewy

È socio dell'*Accademia dei Lincei*, dove presiede la Commissione Diritti

umani, e socio onorario dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Modena

e della Rubiconia Accademia dei Filopatridi.

Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia e di Commendatore

dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha ricevuto il Premio

Capri nel 2003 e nel 2015, il Premio Primo Tricolore nel 2011, la medaglia

Puškin nel 2012, il Premio Nitti nel 2016, il Premio Omegna Resistenza nel

2017 e la Targa Volponi nel 2022.