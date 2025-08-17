Agenzia regionale 1038.25 mondiali volley U21 dichiarazione Emiliano

Close Menu
domenica 17 Agosto 2025
(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Mondiali Volley U21: Italia Campione del Mondo.
Il presidente Michele Emiliano: “Una vittoria mondiale che parla pugliese.
Grazie Nino Gagliardi e a tutta la squadra”
“Con immensa gioia e profondo orgoglio, a nome dell’intera comunità
pugliese, desidero congratularmi con Nino Gagliardi, allenatore barese, per
il trionfo della Nazionale italiana Under 21 femminile di volley ai
Campionati del Mondo.
Questo successo, arrivato al termine di una finale intensa e combattuta
contro il Giappone, porta con sé una forte impronta pugliese. Oltre al
mister Gagliardi, infatti, spiccano il talento di Anna Bardaro, originaria
di Massafra, e la competenza del presidente federale Giuseppe Manfredi, di
Alberobello, testimoniando ancora una volta quanto la nostra terra sappia
esprimere eccellenze sportive e umane di altissimo livello.
Il percorso professionale di Nino Gagliardi, costruito con passione,
competenza e dedizione, è un esempio per tutte le nuove generazioni. La sua
guida tecnica e il suo spirito di squadra hanno saputo valorizzare il
talento delle ragazze azzurre, portandole sul tetto del mondo.
Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma anche il simbolo del
lavoro silenzioso e costante di chi crede nei giovani, nella formazione e
nella forza dello sport come veicolo di crescita e coesione.
Alla squadra, allo staff e a tutta la Federazione Italiana Pallavolo va il
nostro più sentito ringraziamento. Ma oggi, il nostro applauso più forte è
per Nino Gagliardi: orgoglio di Bari, orgoglio della Puglia”.
Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

