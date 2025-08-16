GIRONI DIVINI – PROGRAMMA

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *COMUNICATO STAMPA *
*Gironi Divini svela il programma: a Tagliacozzo tre giorni di eccellenze,
fascino e gusto*
Gironi Divini è pronto a prendere il via a Tagliacozzo, trasformando il
suggestivo centro storico in un palcoscenico per le eccellenze vinicole
abruzzesi. Da venerdì 22 a domenica 24 agosto, l’evento offrirà un
programma ricco di degustazioni, finali prestigiose e momenti di
approfondimento, frutto di una selezione di oltre 350 etichette da parte di
una giuria tecnica.
Il cuore pulsante della manifestazione sarà la passeggiata nel centro
storico che rivivrà con luci e colori. Il percorso enogastronomico si
snoderà lungo le vie, con otto postazioni di degustazione dei migliori vini
d’Abruzzo. Calice al collo e via alla scoperta delle migliori etichette
regionali tra conferme, curiosità e novità. Il servizio sarà gestito con
professionalità dai sommelier di Assomarso, che guideranno gli ospiti in un
viaggio sensoriale tra i sapori del territorio.
Ad aprire il percorso sarà la mostra multimediale “Sparkling Italy. Wine
and Arts”, un viaggio sensoriale attraverso le bollicine più raffinate del
panorama italiano. L’esposizione, composta da diciotto pannelli arriva per
la prima volta a Tagliacozzo dopo aver fatto tappa nelle ambasciate
italiane di tutto il mondo. Sarà possibile ammirarla lungo via Borgo Nuovo
degustando un calice e ascoltando della buona musica che accompagnerà la
scoperta degli angoli più suggestivi del borgo.
Camminando lungo il centro storico sarà possibile anche degustare piatti
preparati da due eccellenze locali: Venditti Food che sarà in via Corrado
D’Alessandro con uno spazio “pop” e accessibile a tutti, dove protagonista
sarà la pluripremiata porchetta Venditti, insieme a molte altre specialità
della tradizione abruzzese, e all’interno del Cortile d’Armi del Palazzo
Ducale, nella raffinata “Corte dei Sapori”, e la chef Lucia Tellone, che
curerà invece uno spazio gourmet solidale nel chiostro di San Francesco con
piatti della tradizione abruzzese reinterpretati con la sua creatività. Non
mancherà il corteo storico con sontuosi abiti indossati da dame e cavalieri
che attraverseranno il cuore della manifestazione.
Tutte le sere, a partire dalle 20, ci saranno nel Cortile di palazzo Ducale
le attese finali dei migliori vini d’Abruzzo e, a seguire, le degustazioni
esclusive di Sigari e Liquori.
Il programma completo giorno per giorno
*Venerdì 22 Agosto*
La serata si apre alle 19:00 con l’apertura delle postazioni di
degustazione e il talk “Genziana, Ratafia e Liquori d’ABruzzo”, con Anna
Iannetti dell’azienda liquoristica teramana Scuppoz, e i critici di
wine&spirits Franco Santini e Vincenzo Scivetti.
Il programma proseguirà con:
• Ore 20:00: La Finale dei Pecorino d’Abruzzo
• Ore 21:45: La Finale dei Trebbiano d’Abruzzo
• Ore 23:15: Degustazione Esclusiva: Sigari & Liquori di Scuppoz
*Sabato 23 Agosto *
L’apertura delle postazioni di degustazione è prevista per le 19:30. Nel
Palazzo Ducale si terranno:
• Ore 20:00: La Finale dei Cerasuolo d’Abruzzo
• Ore 21:45: “I Vini in Anfora: è solo una moda o c’è dell’altro?”
• Ore 23:15: Degustazione Esclusiva: Sigari & Liquori di Scuppoz
*Domenica 24 Agosto*
Le degustazioni apriranno alle 19:30. Il programma a Palazzo Ducale include:
• Ore 20:00: “Vini Inconsueti figli d’Abruzzo”
• Ore 21:45: La Finale dei grandi Montepulciano d’Abruzzo
• Ore 23:15: Degustazione Esclusiva: Sigari & Liquori di Scuppoz La serata
si concluderà con un dj set e cocktail speciali a base di vini d’Abruzzo.
I biglietti per le finali potranno essere acquistati sul sito
http://www.gironidivini.it, mentre la sacchetta con il bicchiere per il percorso
di degustazione sarà disponibile direttamente al punto di partenza.
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *COMUNICATO STAMPA *