Comunicato stampa – Locarno78: il Prix du Public UBS a Rosemead, diretto da Eric Lin e con Lucy Liu

Locarno Film Festival
** Locarno78: il Prix du Public UBS a Rosemead, diretto da Eric Lin e interpretato da Lucy Liu
L’intenso dramma familiare diretto da Eric Lin – prodotto da e con Lucy Liu, insignita del Career Achievement Award a Locarno78 – ha conquistato il cuore di migliaia di spettatori in Piazza Grande, aggiudicandosi il Prix du Public UBS nel 25esimo anniversario del premio.
Il palmarès di Locarno 78 (https://www.locarnofestival.ch/it/press/press-releases/2025/08/locarno78-pardo-d-oro-to-tabi-to-hibi-sho-miyake.html?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID), annunciato nel pomeriggio di sabato 16 agosto durante la cerimonia di premiazione ufficiale al GranRex, è finalmente completo, grazie all’assegnazione del Prix du Public UBS (https://www.locarnofestival.ch/it/news/2025/08/rosemead-awarded-the-prix-du-public-ubs.html?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID), realizzato in collaborazione con il Main Partner del Festival. Dopo 11 notti di grande cinema sotto le stelle, il pubblico di Locarno ha incoronato il suo vincitore: il dramma asiatico-americano Rosemead, che si è aggiudicato il Prix du Public UBS nel 25esimo anniversario del premio.
Per registi e distributori, il riconoscimento di un pubblico così vasto a Locarno rappresenta un importante trampolino di lancio per affermarsi con successo nei cinema di tutto il mondo. “Avendo lavorato per molti anni come direttore della fotografia, sapevo quanto fosse difficile dirigere un bel film. L’esperienza mi ha aiutato a capire che le storie di Joe e di Irene dovevano avere delle forti radici emotive” ha raccontato Eric Lin a Pardo, la rivista quotidiana del Festival. A proposito dell’interpretazione di Lucy Liu, ha aggiunto: “È stata incredibile. Si è immersa completamente nel ruolo […]. Credo si sia ispirata a persone che conosceva davvero, soprattutto per riprodurre la fisicità e i gesti di chi è malato. In più di un’occasione abbiamo girato una sola volta, perché non si poteva chiedere di più: era così intenso ed emozionante.”
La 79esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 5 al 15 agosto 2026.
