Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

Comunicato stampa – Locarno78: il Prix du Public UBS a Rosemead, diretto da Eric Lin e con Lucy Liu

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Open this email on your browser (https://mailchi.mp/3f13d475bdfe/comunicato-stampa-locarno78-il-prix-du-public-ubs-a-rosemead-diretto-da-eric-lin-e-con-lucy-liu?e=c222efc793)
Locarno Film Festival
** Locarno78: il Prix du Public UBS a Rosemead, diretto da Eric Lin e interpretato da Lucy Liu
————————————————————
L’intenso dramma familiare diretto da Eric Lin – prodotto da e con Lucy Liu, insignita del Career Achievement Award a Locarno78 – ha conquistato il cuore di migliaia di spettatori in Piazza Grande, aggiudicandosi il Prix du Public UBS nel 25esimo anniversario del premio.
https://www.locarnofestival.ch/it/news/2025/08/rosemead-awarded-the-prix-du-public-ubs.html?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID
©Rosemead Project LLC
Il palmarès di Locarno 78 (https://www.locarnofestival.ch/it/press/press-releases/2025/08/locarno78-pardo-d-oro-to-tabi-to-hibi-sho-miyake.html?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID), annunciato nel pomeriggio di sabato 16 agosto durante la cerimonia di premiazione ufficiale al GranRex, è finalmente completo, grazie all’assegnazione del Prix du Public UBS (https://www.locarnofestival.ch/it/news/2025/08/rosemead-awarded-the-prix-du-public-ubs.html?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID), realizzato in collaborazione con il Main Partner del Festival. Dopo 11 notti di grande cinema sotto le stelle, il pubblico di Locarno ha incoronato il suo vincitore: il dramma asiatico-americano Rosemead, che si è aggiudicato il Prix du Public UBS nel 25esimo anniversario del premio.
Per registi e distributori, il riconoscimento di un pubblico così vasto a Locarno rappresenta un importante trampolino di lancio per affermarsi con successo nei cinema di tutto il mondo. “Avendo lavorato per molti anni come direttore della fotografia, sapevo quanto fosse difficile dirigere un bel film. L’esperienza mi ha aiutato a capire che le storie di Joe e di Irene dovevano avere delle forti radici emotive” ha raccontato Eric Lin a Pardo, la rivista quotidiana del Festival. A proposito dell’interpretazione di Lucy Liu, ha aggiunto: “È stata incredibile. Si è immersa completamente nel ruolo […]. Credo si sia ispirata a persone che conosceva davvero, soprattutto per riprodurre la fisicità e i gesti di chi è malato. In più di un’occasione abbiamo girato una sola volta, perché non si poteva chiedere di più: era così intenso ed emozionante.”
La 79esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 5 al 15 agosto 2026.
Follow Us
https://www.locarnofestival.ch/?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID
https://www.instagram.com/filmfestlocarno/?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID
https://www.youtube.com/channel/UCgusVOT_sFEZLS0jhLwRjWg?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID

@filmfestlocarno


https://www.linkedin.com/company/679994?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID

© 2025 Locarno Film Festival
https://www.locarnofestival.ch/home.html?mc_cid=c430532f10&mc_eid=UNIQID

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl