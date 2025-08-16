Commercio di vicinato: l’amministrazione D’Ambrosio vuole varare un pacchetto di sostegni || Comunicato stampa e foto

Close Menu
sabato 16 Agosto 2025
Commercio di vicinato: l'amministrazione D'Ambrosio vuole varare un pacchetto di sostegni

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Comunicato stampa
Altopascio, l’amministrazione D’Ambrosio vuole varare un pacchetto di misure a sostegno al commercio di vicinato. A settembre incontri con i proprietari dei fondi commerciali in via Cavour
Altopascio, 16 agosto 2025 – Altopascio punta sul commercio di vicinato, rafforzando il sostegno alle attività e al tessuto economico locale. Dopo il successo del “Luglio altopascese 2025” – che quest’anno ha registrato il tutto esaurito e ha animato il paese con eventi e partecipazione per tutto il mese di luglio, accogliendo persone di tutte le età e attraendo nel paese e nelle frazioni non solo residenti – l’amministrazione D’Ambrosio guarda avanti e prepara un pacchetto di aiuti dedicati ai negozi e alle botteghe di prossimità.
A settembre partirà una fase di incontri che coinvolgerà anche i proprietari dei fondi commerciali di via Cavour, cuore del centro. La misura, in via sperimentale, si concentrerà inizialmente su questa area del paese, con l’obiettivo di individuare insieme le azioni più efficaci per sostenere sia i proprietari sia gli affittuari, incentivare l’apertura di nuovi negozi, ridurre il numero di locali sfitti e rafforzare il presidio sociale e commerciale del paese.
«Il commercio di vicinato è molto più di un’attività economica — spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al commercio Adamo La Vigna —. È un presidio sociale, un punto di incontro, un segno di vitalità per un paese. I negozi raccontano la storia di una comunità, contribuiscono alla sicurezza, alla socialità e all’attrattività di Altopascio. Per questo vogliamo essere al fianco di chi sceglie di investire e lavorare qui».

