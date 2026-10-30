Tutti i Santi e Defunti, le celebrazioni e gli appuntamenti nella Diocesi di Pistoia

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - 1 e 2 novembre, le celebrazioni e gli appuntamenti
nella Diocesi di Pistoia a partire dal 31 ottobre, vigilia di Tutti i Santi
Pistoia, 30 ottobre 2026 – Tante occasioni nelle chiese del centro di Pistoia per celebrare le festività dei Santi e dei Defunti nei primi due giorni del mese di novembre. Non un mero appuntamento di calendario, ma di un momento in cui la comunità diocesana rinnova la propria speranza pasquale attorno all'altare e nei luoghi del riposo.
Gli appuntamenti avranno inizio nella vigilia di Tutti i Santi, cioè sabato 31 ottobre. Per chi desidera sostare nel silenzio interiore, la chiesa dei Santi Prospero e Filippo ospiterà un tempo prolungato di Adorazione Eucaristica nel tardo pomeriggio, dalle 17.00 alle 20.00 (con alle 19.30 un momento di cena condivisa), mentre alla Basilica della Madonna dell'Umiltà la liturgia sarà alle ore 17.00.
La domenica del primo novembre vedrà le parrocchie pistoiesi celebrare la Solennità di Tutti i Santi secondo i consueti orari festivi. Al Cimitero della Misericordia le celebrazioni cominceranno sin dal mattino, con una liturgia alle 9.00, per poi culminare alle 15.00 nel rito pomeridiano presieduto dal Vescovo Augusto, che benedirà le sepolture. La giornata festiva si concluderà solennemente nel cuore della città: alle 18.00 l'appuntamento con il Vescovo Augusto è nella Cattedrale di San Zeno per la liturgia eucaristica pontificale.
Il giorno successivo, lunedì 2 novembre, la memoria sarà per la Commemorazione di tutti i defunti. Le celebrazioni saranno molteplici: alle 8.00 la chiesa della Misericordia accoglierà i primi fedeli, seguita alle 8.30 dalla preghiera contemplativa presso la chiesa di Santo Stefano delle Clarisse e, alle 9.00, dalla celebrazione a Sant'Ignazio. Nella Cattedrale di San Zeno la celebrazione eucaristica è prevista alle ore 9.30 presieduta dal Vescovo Augusto e un secondo appuntamento serale alle 18.00. Liturgie previste anche nella Basilica dell'Umiltà alle 10.30, per poi proseguire nel pomeriggio a San Paolo (17.30) e concludersi alle 19.00 nella Chiesa di San Bartolomeo.
Per tutte le altre chiese diocesane, consigliamo di consultare l'apposita sezione del sito .
Per facilitare le visite e la preghiera in questi giorni, la Misericordia di Pistoia ha predisposto l'apertura a orario continuato del cimitero dalle 8.00 alle 17.30, già a partire dallo scorso 29 ottobre.